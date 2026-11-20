高雄一名消費者昨前往興達港觀光漁市，花1500元購買烏魚子，吃到快見底才發現已過期4個多月，不過，業者對此解釋「過期的是包裝袋，不是烏魚子」，雙方說法各執一詞，引發食安疑慮。衛生局今認定產品未逾期，效期標示不符規定，依法開罰。

原PO在Threads發文抱怨，「到興達港買一袋500元條狀單包裝烏魚子，還有三片1000元烏魚子，條狀快吃完才發現過期4個多月」並附上商品照片，提醒其他消費者注意。

從照片可見，條狀烏魚子裝在印有櫻花圖案的紅色禮袋中，正面標示「烏金櫻鑽」，透過透明包裝可看見裡面一條條獨立包裝的烏魚子，外袋背面貼有產品標籤，標示品名、成分、重量及保存方式，旁邊另印有製造日期及有效日期。原PO質疑，花錢購買的食品竟出現過期標示，且已吃到一大半，讓她相當不安。

原PO質疑，購買當下，條狀烏魚子就是已封口的完整包裝商品，並非散裝販售後再另外購買袋子分裝，裡面的小條獨立包裝也沒有任何有效日期標示，另外購買的3片真空包裝烏魚子，同樣沒有有效日期及相關標示，兩種商品當時都直接擺在常溫環境販售，已妥善保存剩餘商品及外包裝，交由衛生局後續查處。

事件曝光後，興達港觀光漁市管委會主動聯繫消費者，協調攤商全額退還1500元，並要求攤商承擔一個月內若因食用產品產生的醫療及相關責任。

高市衛生局今天派員稽查，業者提出進貨單及檢驗報告，烏魚子是11月13日向上游廠商進貨，當時已採真空包裝，外袋則向其他攤商購買，未注意袋上印有舊效期，產品未逾期，經管委會通知後已立即下架。衛生局說明，雖然產品未過期，但食品有效日期標示不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第28條，將依同法第45條處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

消費者秀出烏魚子包裝照片，質疑商品效期標示有問題，衛生局獲報後派員稽查。圖／取自Threads

消費者秀出烏魚子包裝照片，質疑商品效期標示有問題，衛生局獲報後派員稽查。圖／取自Threads

民眾花1500元購買烏魚子，吃到快見底才驚見效期已過。圖／取自Threads