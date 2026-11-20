抗生素抗藥性已成全球公共衛生威脅，估計超級細菌每年造成約127萬人死亡，平均每3分鐘就有1人因此喪命。彰化基督教醫學中心舉辦「抗生素周」，提醒抗生素不是感冒藥，民眾應牢記「四不一要」，避免濫用抗生素，讓珍貴救命藥留給真正需要的人。

彰基舉辦的「2026年抗生素周」，以「防疫一體，立即行動：共同預防抗生素抗藥性」為主題，串聯體系各院區及5家聯盟診所推動衛教，今天上午並在總院舉辦開幕宣導及互動闖關活動，透過抗生素主題遊戲、智慧洗手體驗及用藥衛教，提升民眾感染預防與正確用藥觀念。

彰基副院長林慶雄表示，抗藥性防治不能只靠醫療院所，還需要民眾與社區共同參與，平時應勤洗手、預防感染，並遵照醫囑使用抗生素，避免不當用藥助長抗藥性。

感染管制中心主任陳昶華指出，抗生素主要用於治療細菌感染，對病毒引起的感冒並無療效，若隨意使用，反而可能催生超級細菌。預防感染是降低抗生素使用及抗藥性傳播的重要關鍵，民眾應從飯前、如廁後及接觸病人前後確實洗手做起。

藥學部主任楊媛婷提醒，民眾應牢記「四不一要」，即不自己要求抗生素、不自行購買、不隨便停藥、不吃他人的抗生素，以及要遵照醫囑正確使用。抗生素須經醫師診斷後開立，並依藥袋標示服用，不可自行調整劑量或服藥間隔，如有疑問應諮詢醫師或藥師。

彰化基督教醫院舉辦2026年抗生素周宣導活動，現場設置「抗生素四不一要」趣味打卡框，吸引民眾熱情合影響應。圖／彰基提供