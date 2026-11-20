熱水別這樣喝！20歲陸女1習慣半年後罹胃癌 醫生揭關鍵原因
受強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，未來一兩日廣東沿岸相當清涼，大陸地區早晚寒冷。 天氣轉涼，不少民眾習慣喝杯熱水暖身，坊間更流傳「喝熱水能緩解胃痛」，但盲目跟風恐延誤成重症！大陸廣東一名年僅20多歲的女子因長期胃痛，誤信網路偏方狂喝熱水「治胃」，豈料半年後求醫照胃鏡，竟確診胃癌。醫生警告，熱水絕不能治療胃病，若水溫過高（如超過65°C），反而會反覆燙傷並加劇刺激胃黏膜，令病情惡化。
胃癌初期徵兆極不明顯，更是香港衛生防護中心公布的常見致命癌症殺手之一，一旦持續出現消化不良、嘔吐或排黑便等7大警號，必須立即求醫，切勿靠熱水「硬撐」。
大陸媒體報導，廣東20多歲女子小賈受胃痛、胃反酸等問題困擾，上網見到有人稱「多喝熱水可治胃痛」，於是依樣葫蘆喝熱水緩解胃痛，沒想到半年後求醫做胃鏡檢查，發現竟已患上胃癌，「之前就是胃痛，然後上網查，說多喝熱水就好了，但是沒有想到半年之後就查出問題來了」。
深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅表示，現在很多年輕人主張喝熱水，「胃痛了喝熱水，大姨媽（月經）來也要喝熱水」，但他強調，喝熱水不能緩解胃痛，且溫度過高的水，會更加刺激胃黏膜，增加胃部負擔。
不過趙醫生指出，喝熱水雖然會加劇胃痛，但相信不會導致胃癌，胃癌成因與飲食習慣、環境、家族遺傳史，以及幽門菌（Helicobacter pylori）感染有關。
小賈治療花費已超過20萬人民幣（約新台幣98.8萬元），醫療保險只報銷了當中8萬人民幣（約新台幣39.5萬元），剩餘的費用讓她相當煩惱。
在香港，胃癌（Stomach Cancer）是癌症殺手之一，每年新症接近1,000宗，發病率隨年齡增長升高，患者年齡中位數約為71歲。
根據醫管局智友站，胃癌初期症狀不明顯，不少患者掉以輕心延誤診治，提醒如有以下7個常見胃癌症狀，要盡早求診：
1、持續消化不良、食慾不振
2、體重急速下降
3、小腹腫脹
4、進食後腹脹不適
5、嘔吐，甚至吐血
6、大便出血或大便呈黑色
7、貧血、疲倦、虛弱
有民眾以為多喝熱水治胃痛，但同時有人誤以為「滾燙熱水會直接把胃燙出癌症」，香港與國際腫瘤科專科醫生對此給出清晰答案，世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）早在其專題評估中，已將超過65°C的熱飲列為2A類可能致癌物（Probably carcinogenic to humans），但其直接誘發的主要是「食道鱗狀細胞癌」，而非胃癌。
食道表面僅有一層薄弱的鱗狀上皮細胞，一旦反覆遭受高溫熱水灼傷，黏膜細胞在「燙傷、發炎、修復、增生」的惡性循環下，基因突變機率大增。相反，胃部具有較厚的黏液保護層，熱水進入胃部時溫度已稍降，因此喝熱水本身並非胃癌的直接元兇。
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文章授權轉載自《香港01》
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