您來健走運動，雅豐就為您公益捐款100元！這項走了八屆、累積善款逾350萬元的「雅豐盃慈善公益健走」，第九屆將於12月20日盛大登場，並首度移師台中中央公園舉行，目標號召5,000人共襄盛舉。

雅豐盃歷屆捐款都用來支持地方弱勢與學童，今年由台中市政府運動局、台灣大腳丫長跑協會與雅豐不動產團隊公益協會共同主辦，活動免費報名。其中，選在中央公園舉辦是因場地空間更寬敞，健走、市集與舞台活動可在同一處舉辦，再加上周邊也有更多停車空間，攜家帶眷參加更方便。

今天的公益健走活動發布會，由雅豐不動產團隊董事長紀樹能主持，包括台中市政府地政局長曾國鈞、運動局長游志祥等人，也都到場表示支持。

今年新增無肉蔬食市集與聖誕裝扮比賽，以義肢挑戰路跑的繪本作家沈利倩也將到場，與民眾一起健走。活動期間，民眾每完成一趟健走，雅豐不動產團隊即捐款100元，將運動轉化為公益行動，幫助地方弱勢家庭與學童。

老鷹紅豆服務隊創辦人沈利倩，幼時因白血病治療併發症截去右腿，從小與義肢相伴，長年投入繪本創作與生態保育，2023年她第一次站上路跑起跑線，最後因體力不足沒能跑完，這場沒完成的比賽，反而讓她愛上跑步；之後她加入跑團訓練，學習使用刀鋒義肢，一步步重新適應站姿與施力方式。

紀樹能表示：「利倩願意嘗試，也肯花時間練習，她的故事讓我們很感動，因此邀請她出任雅豐盃慈善公益健走活動大使，希望能透過她的參與，鼓勵民眾健康運動就從最簡單的健走開始。」

紀樹能也感謝民眾與贊助單位年年支持，雅豐盃才能一路辦到第九屆；今年擴大場地，就是希望讓更多人來加入，一起為社會上有需要的家庭與孩子盡一份心力。

走完全程之後，還有一整排蔬食攤位讓民眾嚐鮮，今年新增的無肉蔬食市集預計集結40攤，民眾健走後可逛市集、品嚐蔬食，活動也從公益關懷進一步延伸到環境永續。

雅豐不動產團隊副總經理紀政宇指出，雅豐盃以運動、永續與慈善為主軸，加入蔬食市集，是希望讓ESG落實在生活裡，民眾來健走，雅豐響應捐款，再透過蔬食與環保裝扮，讓大家從日常選擇開始關心環境、支持地方。

適逢聖誕節，活動同步舉辦歡樂裝扮比賽，以「ESG永續」為主題，民眾可以穿上自行設計的造型一起健走。第一名獎金8,000元、第二名5,000元、第三名3,000元，另取優勝六名各1,000元，參賽及人氣票選辦法公布於雅豐不動產團隊粉絲專頁。

活動當天上午8時舉辦開幕式與暖身，8時30分起步健走，另安排精采表演、活動參加禮及摸彩大獎，獎項包括有自行車、液晶電視與金嗓多媒體點唱機等等，摸彩券領取方式及摸彩資格依活動辦法辦理，本活動免費報名參加，詳情請洽「雅豐不動產團隊」粉絲專頁或活動報名網站。

第九屆「雅豐盃慈善公益健走」將於12月20日登場，目標號召5,000人共襄盛舉。記者宋健生／攝影

雅豐不動產團隊董事長紀樹能(左)、副總紀政宇(右)，每年12月母親生日前舉辦雅豐盃慈善公益健走。記者宋健生／攝影