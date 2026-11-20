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野生BTS高雄到處捕獲！老江紅茶牛奶、旗津都去了 粉絲曝關鍵原因
韓國天團「BTS」防彈少年團暌違多年登台開唱，昨（19日）完成首場演出之後，今天團員們再度走出飯店，化身觀光客四處「趴趴走」，不僅去了高雄在地超過70年老店「老江紅茶牛奶」總店品嘗美食，甚至還去駁二藝文特區，讓不少粉絲驚呼，BTS來台灣「真的是很放鬆！」。
防彈少年團一連多天在高雄世運主場館開唱， 趁工作空檔之餘，團員們也在高雄各景點觀光，這幾天社群上，幾乎都是粉絲們在高雄的各種「巧遇」，繼首日團員大逛六合夜市後，讓香腸攤爆紅後，稍早包含田柾國、Jimin、j-hope等團員也現身在地老店「老江紅茶牛奶總店」，後來還去了旗津；另一團員金碩珍則吃了蚵仔麵線、還去苓雅夜市吃路邊攤鴨肉跟蒸餃，被粉絲大讚「真的超融入台灣！」。
而這幾天BTS在高雄到處「趴趴走」的畫面，也引起各國粉絲討論，有人就發現一樣是世界巡演，在台灣捕獲「野生團員」的機率特別高，有粉絲分析，除治安好，應該是台灣「阿米們」都會保持距離，讓他們可以享受悠閒時光，甚至自發性等到團員們離開後才上傳直擊照片，或許就是這份體貼，才讓BTS安心頻繁走出飯店。
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