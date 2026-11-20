台大公衛學院健康政策與管理研究所助理教授游曉微與彰化縣衛生局合作，選定9家日照中心引進「復能模式」，物理治療師、職能治療師每月一次至日照中心帶領長輩從事相關課程，結果發現，結合團體、個人復能模式，可讓長輩肢體功能維持不惡化，認知功能獲得一定程度改善。最有感的竟是長照車司機，不再需要「搬運」長者上車，接送時間大幅縮短。

日照中心為長照2.0中服務單位，服務社區中失能、失智長輩、支援照顧者角色。游曉微研究團隊在彰化縣9處日照中心試辦「復能式日照」，後續擴展至全縣約100處日照中心。復能式日照一改過去日照中心照服員扮演家屬角色，攙扶長者上廁所、協助盛飯等日常生活所需，而是由長輩自行盛飯、練習打開保溫瓶，還有專人帶動彈力帶、瑜伽球等團體復能活動。

彰化縣復能式日照作法為每月派物理治療師、職能治療師至日照中心協助長者從事各項團體、個人復能活動，並與照服員合作。游曉微指出，日照中心復能團隊彼此合作，無上下階級之分，為此，照服員改稱為「照服老師」，塑造平等環境，此為翻轉照顧文化重點，而看似團體活動的彈力帶、健口操等，並非人人都從事同樣動作，而是由照服老師與治療師合作，微調個別長者動作。

游曉微將日照中心復能經驗，出版「日照中心復能操作實務」一書，今天舉辦新書發表會。一名彰化縣日照中心從業人員指出，導入物理治療師及職能治療師，雖提高照護品質，但若無政府補助，日照中心無力聘用治療師，恐讓財務中斷。

對此，彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，以彰化為例，中央撥款長照經費每年達40億規模，用於聘用治療師並非難事，不過，為讓日照中心團隊熟悉復能模式，關鍵在於建立照服員資格認證，讓照服員學會復能，搭配支付誘因，讓更多年輕人投入人力吃緊的長照行業，有賴中央、地方需一起努力。

葉彥伯提到，學者研究發現，過去長者至日照中心接受服務，反而退化更快，原因是日照中心長輩吃飯有人送餐，上廁所有人攙扶，卻未經由這些活動，為長者復能，彰化推動復能模式後，最有感的竟是長照車司機，過去須將失能長者從住家搬運至車上，接送至日照中心後再將人卸下，前後大約一小時時間，復能後長者行動力改善，接送時間縮短一半。

台大公衛學系教授陳雅美透露，隨長照3.0實施，明年全台縣市都需落實日照復能模式，中央也開始著手訂定「日照復能手冊」。