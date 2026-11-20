一名55歲男性確診第三期肺癌，腫瘤約5至6公分，不僅緊鄰氣管，也侵犯到縱膈腔淋巴結，起初經評估難以透過手術切除，不過在接受術前化學治療合併免疫治療後，醫療團隊進一步運用機械手臂輔助手術為該患者完成肺葉切除及氣管重建，後續搭配輔助治療，目前已恢復正常生活也回歸職場。

三軍總醫院外科部部主任黃才旺表示，患者左右肺部都有早期腫瘤，其中一處位於肺部周邊，另一處則位在右下肺葉深處，非常靠近氣管，增加了手術的難度，常規做法通常會建議該患者先切除周邊的腫瘤，深處腫瘤則是持續觀察。

黃才旺說，若僅因位置特殊而未積極治療，一旦病灶進展，也可能增加後續治療的難度。因此醫療團隊以機械手臂輔助手術為患者切除雙側腫瘤，針對右側深部病灶進行複雜性下肺葉肺節切除，並在同次手術處理另一側腫瘤，盡可能保留健康的肺組織。患者住院約3天便順利出院，目前已回歸職場，術後肺功能也未對其工作造成明顯影響。

除了中晚期肺癌，位置較深、體積較小的肺部腫瘤，同樣可能帶來手術挑戰。黃才旺表示，肺分為不同肺葉，每個肺葉內還可再細分為肺節，有些腫瘤雖然不大，卻位於肺部深處，若無法精準分離腫瘤周圍的氣管與血管，可能需要切除較大範圍的肺組織，進而影響術後肺功能。

實務上，傳統胸腔鏡也能做到部分肺節切除，但由於胸腔鏡的器械選擇較少，加上無關節，靈活度受限，在分離氣管跟血管時，操作上相對困難，而機械手臂輔助手術的優勢除了操作精細，適合處理位置較深、結構較複雜的病灶，也涵蓋整合立體影像、螢光影像等功能，減少手術過程中切換不同系統的需要。

黃才旺提醒，肺癌手術的複雜程度不能只看腫瘤大小，還要考量位置、周圍組織，及需要切除的範圍，也非全部的患者都適合使用機械手臂輔助手術。對患者而言，保留肺組織仍須以足夠的腫瘤切除邊界為前提，透過適合的手術規劃畫，讓腫瘤「切得少、切得準、切得好」，才能在治療疾病的同時，兼顧肺功能與患者原有的生活需求。