賴清德總以「百億癌症新藥基金」政策為傲，然自家立委劉建國昨公布最新執行統計數據，基金上路首年2025年執行率僅26.5%，截至今年6月，執行率僅30.9%，近70億元未用，質疑執行率偏低。對此，衛福部健保署醫審及藥材組組長黃育文今天出席活動時脫稿反駁，她表示，今年下半年光是頭頸癌放寬藥物使用限制，健保署就利用癌藥基金支出8.8億之多，今年底前將衝高執行率至9成。

癌症希望基金會今天舉辦「健保完善晚期頭頸癌給付衛教記者會」，基金會副董事長羅盛典指出，114年前健保雖給付2項頭頸癌用藥，卻100%限縮用藥條件，例如標靶、免疫藥物只能二擇一，或限縮標靶藥物使用時間等，今年2月及10月分，政府先後鬆綁給付規定，讓病人用藥時不必再向「擲骰子」，對經濟相對弱勢的頭頸癌病人而言，為決定生命是否延續的關鍵政策。

黃育文致詞時提到，近期媒體報導指癌藥基金執行率不佳，「但如果真的不佳，就不會有頭頸癌藥物納入健保給付這件事」，強調光是頭頸癌一項癌症給付條件鬆綁，健保署就利用癌症新藥基金支出8.8億元預算，目前還有其他癌別陸續研議中，將逐步加入以癌症新藥基金作為暫時性支付，預計今年底前，要將癌症新藥基金執行率提升至約9成。

癌友團體關心，經癌藥基金暫時性給付的藥品，待給付2至3年期滿後，是否可順利銜接回健保常規給付，或直接失去給付資格，導致病友用藥斷炊？對此，黃郁文回應，癌藥基金為暫時性支付機制，以基金支付的藥品，在給付期間健保署將評估其納入健保常規給付，對健保總額財務影響，在編列次年度新醫療科技預算時，會提出臨床使用情況及預估經費，向健保會委員爭取給付。

頭頸癌病友多為藍領階級，癌症希望基金會近期進行「頭頸癌病友生活困難與支持需求調查」，搜集153位頭頸癌病友經驗與需求，發現約8成共123位病友有吞嚥及進食困難，約4成需要吞嚥或營養方面協助。羅盛典指出，希望除藥物給付外，政府針對病人治療後營養、心理、復健等環節，提供完整配套措施，落實以病人為中心的完整照護。