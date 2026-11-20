氣象署表示，大陸冷氣團將持續影響至明天，明天各地大致多雲到晴，僅東半部和恆春半島有零星短暫雨，22日清晨受輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭地區低溫可能下探10度。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，預計今晚起至明天持續受大陸冷氣團影響，其中今晚至明天清晨中南部山區容易有零星短暫雨，而明天水氣開始減少，各地多雲到晴，僅東半部地區和恆春半島有零星短暫雨。

陳姵安指出，預計22日、23日各地多雲到晴，僅東部、東南部地區和恆春半島有零星短暫雨。

24日起鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，陳姵安表示，北部、東北部轉為偏濕涼，恆春半島有局部短暫陣雨，而東部地區和南部山區也會有零星短暫陣雨，南部平地以多雲為主。

陳姵安指出，預計這波水氣與東北季風將影響到25日，26日東北季風減弱，她提到，25日、26日北部、東北部和東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島和中南部山區有零星短暫雨，其他地方仍維持多雲。

陳姵安表示，27日水氣逐漸減少，僅東半部地區、恆春半島和北部山區有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

氣溫部分，陳姵安指出，今晚到明天清晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北、宜蘭、花蓮清晨低溫攝氏約12至15度，空曠地區和近山區溫度還會再低1至2度，南部和台東低溫17度左右。

陳姵安表示，明天白天高溫將較今天略微回升，北部、宜蘭、花蓮約19至20度，其他地區則是22至25度。

陳姵安指出，22日清晨受到輻射冷卻以及冷空氣影響，中部以北、宜蘭局部地區低溫有機會下探到10至12度，台北地區維持約14度，南部15度，花東地區約15至16度左右。

陳姵安表示，預計22日白天將開始回溫，23日白天北部高溫回升到約26、27度，中南部地區27、28度。

她提到，24日起另一波東北季風增強，北部和宜蘭地區高溫將先降到約20度，25日清晨將是這波東北季風影響下最低溫的時候，中部以北和宜蘭、花蓮約16、17度，其他地區約18、19度。