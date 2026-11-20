行憲紀念日連假接力元旦假期 台鐵宣布開放訂票日期
台鐵公司今表示，行憲紀念日連續假期疏運，全線加開各級列車共計111列次，預計11月24日(二）零時起開放訂票。另因應116年元旦連續假期及跨年活動疏運，全線加開各級列車共計139列次，自12月1日(二）零時起開放訂票。
台鐵公司指出，因應115年行憲紀念日連續假期疏運旅客需要，自115年12月24日(星期四)起至12月28日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計111列次(西線39列次、東線72列次)。其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次。另為加強疏運旅客，自12月24日至12月28日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
另因應116年元旦連續假期及跨年活動，自115年12月31日(星期四)起至116年1月4日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計139列次(西線65列次、東線74列次)。其中包含跨年活動散場時段加班車28列次、東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次。另為加強疏運旅客，自12月31日至1月4日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
115年行憲紀念日及116年元旦連續假期疏運期間(12月24日至12月28日及12月31日至1月4日止)，全線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日每列次限量發售200張無座票(禁止進入6車騰雲座艙)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。
行憲紀念日加開班次自115年11月24日(星期二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另實名制列車班次於11月25日（星期三）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。
116年元旦加開班次自115年12月1日(星期二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另實名制列車班次於12月2日（星期三）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。
相關加開列車車次、時刻，行憲紀念日加班車自11月21日起；116年元旦加班車自11月23起，可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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