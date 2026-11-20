台鐵公司今表示，行憲紀念日連續假期疏運，全線加開各級列車共計111列次，預計11月24日(二）零時起開放訂票。另因應116年元旦連續假期及跨年活動疏運，全線加開各級列車共計139列次，自12月1日(二）零時起開放訂票。

台鐵公司指出，因應115年行憲紀念日連續假期疏運旅客需要，自115年12月24日(星期四)起至12月28日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計111列次(西線39列次、東線72列次)。其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次。另為加強疏運旅客，自12月24日至12月28日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另因應116年元旦連續假期及跨年活動，自115年12月31日(星期四)起至116年1月4日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計139列次(西線65列次、東線74列次)。其中包含跨年活動散場時段加班車28列次、東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次。另為加強疏運旅客，自12月31日至1月4日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

115年行憲紀念日及116年元旦連續假期疏運期間(12月24日至12月28日及12月31日至1月4日止)，全線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日每列次限量發售200張無座票(禁止進入6車騰雲座艙)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

行憲紀念日加開班次自115年11月24日(星期二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另實名制列車班次於11月25日（星期三）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。

116年元旦加開班次自115年12月1日(星期二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另實名制列車班次於12月2日（星期三）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。

相關加開列車車次、時刻，行憲紀念日加班車自11月21日起；116年元旦加班車自11月23起，可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵公司今宣布行憲紀念日連假暨元旦連假疏運狀況與開放訂票日期。台鐵公司提供

台鐵公司今宣布行憲紀念日連假暨元旦連假疏運狀況與開放訂票日期。台鐵公司提供