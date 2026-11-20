天氣轉冷，早上起床變得格外困難，有些人即使睡滿7、8個小時，白天仍不停打哈欠。精神科醫師楊聰才近日在臉書分享，秋冬容易疲倦，未必只是睡眠不足或缺乏意志力，日照時間縮短、人體生理時鐘改變，以及活動量下降，都可能影響精神狀態。他也提醒，若疲倦持續數週，甚至干擾日常生活，就不宜一味歸咎於天氣。

楊聰才指出，人體的睡眠與清醒節律，主要受到大腦生理時鐘調控，而光線是重要的調節訊號。進入秋冬後，日出時間延後、白天變短，部分人早晨接收到的自然光減少，便可能出現起床困難、白天精神不佳的情況。此外，負責調節睡眠節律的褪黑激素，也可能因光照時間改變而受到影響，但並不代表氣溫下降就一定會讓褪黑激素大量增加。

除了睡意變重，情緒與生活習慣也可能跟著改變。楊聰才表示，光照與大腦血清素系統的調節有關，部分人在日照減少時，可能出現心情低落、缺乏動力、食慾增加，或特別想吃甜食及澱粉類食物的情況。另一方面，寒冷天氣容易讓人減少外出與運動，當身體缺乏規律活動，精神不振又使人更不想動，便可能形成越不活動、越容易疲倦的循環。

想改善秋冬昏沉感，楊聰才建議從每天的作息著手。起床後可以拉開窗簾，並盡量安排15至30分鐘戶外活動，利用自然光協助調整生理時鐘；平日及假日也應維持相對固定的起床與入睡時間，避免週末睡到中午，打亂原有節奏。如果白天真的想睡，可以小睡15至20分鐘，最好不要超過30分鐘，以免醒來更加昏沉，或影響夜間睡眠。

運動與日常照護同樣重要。楊聰才建議，每天可安排20至30分鐘快走、伸展、騎自行車或超慢跑，並留意保暖與水分補充，不要因為天冷、流汗減少就忽略喝水。他說明，季節轉換的適應速度因人而異，有些人幾天便能調整，有些人可能需要一至兩週或更久；但若長時間感到疲倦，已影響工作、家庭或社交生活，仍應尋求醫療評估，確認是否存在其他健康問題。