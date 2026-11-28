圖／鞋全家福提供

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會員入會好禮遇

即日起新申辦鞋全家福會員，享多重好禮

入會禮：新申辦就送市價$200元天然「禾日粗糠皂」乙個。(期間限定、數量有限)

購優惠：年終慶期間(11/27至12/7) 享85折再95折

開卡禮：開卡綁定鞋全家福APP再送100元電子折價券

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鞋全家福商品卡

歲末年終交換禮物、寒冬送暖，首選鞋全家福商品卡，商品卡面額分$1000元、$500元及$100元，三種可以自由互相搭贈，愛心不延遲，歡迎企業機關、公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務。

▲鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福提供

新世代專業防護鞋｜新品牌上架｜Toping 特品

品牌簡介：創立於 1957 年的得裕製鞋，秉持一貫的專業精神，以精湛工藝結合創新技術，打造高品質的安全鞋。Toping 特品，安全守護您的每一個步伐！為您提供防護鞋(鋼頭鞋)另ㄧ新選擇

5 大產品核心特色

✦ 安全防護：搭載鋼頭與防穿刺設計，足部全面保護。

✦ 耐磨止滑：特殊鞋底紋路設計，穩定的抓地效果。

✦ 舒適減壓：專為長時間工作者設計，減緩足部壓力。

✦ 精選材質：優質皮革與機能材料，耐用且兼具透氣性。

✦ 台灣製造：堅持在地製造，#MIT微笑標章認可商品。

▲圖片僅供參考，款式請依各門市實際商品為準▲ 圖／鞋全家福提供

品牌限時特惠８折

★即日至12月7日，購買diadora戶外鞋款8折。

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▼變天降溫聖品：外套、長褲、大學T超值特惠中，實穿保暖，快至門市試穿選購。

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鞋全家福線上購物

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鞋全家福線上購物，下單選擇門市自取、完全免運；遍布全省的鞋全家福實體門市，取貨超便利，歡迎多加利用。

年終慶享好禮*輸碼現折*

即日起到12/14，鞋全家福線上購物單筆滿$1000元，輸入【E26M-100】立即現折$100元。

★鞋全家福線上購物專屬活動，實體門市恕無同步參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福提供

MIT微笑協力店

鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

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即日起到12/10，昂路名鞋館線上購物冬季購物節滿額現折

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(實體門市恕無同步配合) 圖／鞋全家福提供

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