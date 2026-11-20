桃園國際機場向來是台灣迎接國際旅客的重要門戶，未料卻因一螢幕畫面意外引起爭議。一名網友近日返抵台灣，在桃園機場入境時，發現桃園機場排班計程車等候區的螢幕，竟出現中國萬里長城的畫面，忍不住發文質疑：「我們到底想向來台灣的外國旅客傳達什麼訊息？」

原PO在Threads分享照片表示，自己終於回到台灣，沒想到一抵達桃園機場，迎接自己的竟然是「中國萬里長城」，對此感到相當傻眼，也質疑機場作為國家門面的重要性，認為這樣的畫面恐怕讓外國旅客產生疑惑。

對於網友提出的質疑，桃園機場官方帳號也在留言區回應：「您好，感謝您的細心提醒！此為螢幕保護程式的制式背景，未來我們會更加留意，也會持續發掘並推廣臺灣更多美好的風景給大家喔！」

不過，桃機的解釋並未完全平息討論。有網友認為，桃園機場代表國家形象，相關設備與畫面管理應更加嚴謹，留言表示「桃園機場是國家的門面誒！重責大任卻被當小事無心對待」、「這是你們機場該做的責任，該嚴謹的就不能省略，不是什麼都差不多就好」。

也有網友將焦點放在管理責任，質疑「這種紕漏找誰咎責？」另有人認為，若只是螢幕待機畫面，應該也要注意背景圖片是否適合出現在國際旅客往來的機場場域。

不過，也有網友持不同看法，認為畫面出現萬里長城未必代表機場是刻意選用中國景點，留言表示「這個畫面我很熟悉，Chromecast的待機畫面常常出現這張照片」，也有人認為是「Google TV預設的鎖定畫面背景圖」，質疑原PO反應過度。