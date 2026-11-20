胰臟癌素有「癌王」之稱，男性發生率為每10萬人口4.64位，女性為3.21位，位居我國癌症發生人數第13位、十大癌症死因第7位。48歲的李先生今年1月因上腹部不適、體重減輕，並陸續出現眼白及皮膚泛黃、尿液呈茶色、糞便呈灰白色等黃疸症狀，卻沒有發燒或明顯疼痛，經檢查胰臟頭部有一顆約3公分的腫瘤且侵犯動靜脈，屬於局部晚期患者，透過重粒子放射治療縮小腫瘤，再進行胰十二指腸切除術，歷時12小時手術，目前康復復原中。

李先生無家族病史，年初發現自己皮膚黃疸嚴重，就醫狀況未有緩解，進一步就醫經電腦斷層檢查發現胰臟頭部有一顆約3公分的腫瘤，不僅造成膽管阻塞，更侵犯鄰近的上腸繫膜靜脈及動脈，內視鏡超音波切片檢查證實為胰臟頭癌。由於腫瘤已侵犯重要血管，屬於局部晚期胰臟癌，難以透過手術切除乾淨。

「根本是不可能的任務」北榮外科部一般外科主任王心儀表示，過去這類胰臟癌患者因腫瘤侵犯重要血管，根本無法透過手術完整切除，加上李先生腫瘤包覆在不可犧牲動脈血管，因此無法直接開刀，一定要讓腫瘤縮小，才能進行手術。

王心儀說，李先生先經過化療，並結合重粒子及放射腫瘤部賴宜君醫師的重粒子放射治療後，腫瘤由3公分縮小到幾乎看不見。今年8月成功執行胰十二指腸切除術（即所謂惠普大手術），切除的組織標本外觀幾乎看不到腫瘤，病理檢查也僅發現少量殘存癌細胞。目前李先生術後恢復良好，醫療團隊將持續評估後續化學治療，以進一步降低復發風險。

相較於傳統光子放射治療，重粒子治療可更精準地將高劑量輻射集中於腫瘤，對人體傷害小。針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，透過化學治療合併重粒子治療使腫瘤縮小，進而創造手術切除的機會。

胰臟癌除早期症狀不明顯，診斷不易，加上胰臟鄰近重要血管及器官，增加手術切除的困難度，是預後相對較差的癌症之一。近年隨著醫療技術進步，除手術、化學藥物及標靶治療外，精準治療、新藥臨床試驗也正蓬勃發展，為胰臟癌患者帶來更多治療選擇與希望。

王欣儀表示，過去這類胰臟癌患者因腫瘤侵犯重要血管，根本無法透過手術完整切除。如今透過化學治療結合重粒子放射治療，成功使原本難以切除的腫瘤縮小，進而創造手術機會。

胰臟癌的確切成因至今仍不明確，但帶有特定遺傳基因突變或患有遺傳慢性胰臟炎者，罹癌風險相對較高。儘管手術切除仍是目前最有機會達到治癒的治療方式，但胰臟癌早期症狀不明顯，往往發現時腫瘤已侵犯重要血管或已發生遠端轉移，屬於末期，無法直接接受手術，僅能以化學及放射姑息性治療。