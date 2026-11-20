B肝病毒量低、肝指數正常也不能排除肝癌風險。研究指出，肝癌和B肝表面抗原（HBsAg）濃度有關，濃度低於100 IU／mL者，相較濃度達100 IU／mL以上者，罹患肝癌風險可降低約65%，甚至接近一般族群的風險水平。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏呼籲一般成人健檢納入表面抗原濃度定量檢測，有助於國人肝癌預測與追蹤。

響應世界肝炎檢測周，台灣肝病醫療策進會攜手中央研究院、台大醫院，召開記者會呼籲民眾提升對B肝表面抗原的認識。高嘉宏表示，台灣自新生兒B肝疫苗常規接種後，B肝帶原率已大幅下降，從過去20%，下降到現在40歲以下者不到1%，但40歲以上仍有接近10%，持續朝清零邁進。

高嘉宏指出，過去B肝患者若進行表面抗原定性檢測，只能知道是陰性或陽性，卻沒有進一步用途，但如今研究已指出表面抗原濃度定量檢測可以預估肝癌風險，成為臨床重要檢測工具。但目前僅有在B肝口服抗病毒藥物停藥後，可以享有健保給付表面抗原濃度定量檢測，希望未來可以擴大到一般成人健檢。

中央研究院基因體研究中心副研究員楊懷壹說明，台灣重要的B型肝炎長期追蹤研究REVEAL-HBV，已揭示B肝病毒量與肝癌發生風險的關聯。此次進一步結合台大醫院ERADICATE-B研究世代，分析2674名非活動性B肝患者，病毒量低於2000 IU／mL、肝功能正常、B肝e抗原陰性且未發生肝硬化，長期追蹤超過26年。

楊懷壹表示，研究顯示，即使B肝病毒量處於低水平，患者的長期肝癌風險仍存在差異，顯示表面抗原濃度能提供額外的風險評估資訊，B肝管理不能只依賴病毒量或肝指數等單一指標。

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗表示，研究進一步發現，表面抗原濃度低於100 IU／mL的特定不活動性B肝患者，肝癌年發生率僅約0.08%，相較表面抗原濃度達100 IU／mL以上者，肝癌風險相對低約65%，甚至接近一般族群的風險水平。

曾岱宗表示，已確診患者可主動與醫師討論表面抗原定量檢測，目前自費僅需約500元就能完成抽血。楊懷壹表示，B肝病毒量檢測昂貴，因此若能讓肝癌風險預測多一項指標，將表面抗原濃度定量檢測納入健保給付，將有助於風險預測和追蹤。

衛福部國健署副署長林莉茹指出，國人每年因肝病包括肝癌、慢性肝病、肝硬化等死亡人數有1.1萬人，肝癌死亡則有7千多人，是國人重大的健康威脅，且其中肝癌有7成是BC肝所引起。因此，國健署自2025年8月1日起擴大成人預防保健BC型肝炎篩檢對象，提供民國75年（含）以前出生至79歲符合資格的民眾，終身一次免費篩檢。自今年10月1日起，完成BC型肝炎篩檢或成人預防保健服務，各可獲得800健康幣。

楊懷壹建議，B肝防治不能只停留在知道自己有沒有感染，更重要的是了解表面抗原濃度及潛在風險。應善用終身一次的免費BC肝篩檢，確診後主動與醫師討論進行表面抗原定量檢測，必要時持續追蹤與治療。

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗指出，研究發現，表面抗原濃度低於100 IU／mL的特定不活動性B肝患者，相較表面抗原濃度達100 IU／mL以上者，肝癌風險相對低約65%，甚至接近一般族群的風險水平。記者沈沛育／攝影