台灣街頭小吃再次受到國際美食節目主持人青睞。曾走訪全球90多個國家、品嘗各地料理的美國主持人菲爾・羅森塔爾（Phil Rosenthal），近日接受英國廣播公司（BBC）訪問，分享5款讓他念念不忘的街頭美食，其中台北的加蛋蔥油餅也榜上有名。他對這份看似平凡的早餐讚不絕口，甚至直言：「我每天早上都可以吃這個。」

據《BBC》報導，羅森塔爾是美食紀錄節目《有人餵菲爾》（Somebody Feed Phil）的主持人，長年走訪世界各地尋找特色料理。儘管品嘗過不少高級餐廳的美食，他仍偏愛街頭小吃，認為真正吸引人的地方在於意想不到的美味，以及不受精緻用餐形式限制的飲食體驗。此次他向BBC推薦5款印象深刻的街頭料理，除了泰國清邁的咖哩麵、紐約熱狗、墨西哥漢堡及曼谷蟹肉歐姆蛋，台灣蔥油餅也占有一席之地。

談到台灣美食，羅森塔爾特別提起台北車站附近商業區的一處小攤「黃福龍脆皮蔥油餅」。他回憶，當時在早晨造訪攤位，看見老闆娘現場製作蔥油餅，每份都是接到訂單後才開始料理。製作過程中，老闆娘先在煎台上打入兩顆雞蛋，再將蔥油餅與煎蛋結合，加入辣醬及鹹香醬料，最後捲起來，成為方便拿著吃的早餐。

這份蔥油餅讓羅森塔爾印象深刻的關鍵，除了外層略帶酥脆、內部柔軟的口感，還有雞蛋與兩種醬料搭配出的風味。他認為，料理不一定需要昂貴食材，真正考驗廚師功力的，是如何運用雞蛋、麵餅等日常食材，做出令人難忘的味道。對他而言，這份蔥油餅雖然簡單，卻讓各種口感與調味恰到好處地結合。

羅森塔爾也在訪問中分享，自己對街頭美食的喜愛，最早可以追溯到1983年首次前往巴黎旅行，當時只是在公園裡享用法國麵包與起司，就讓他體會到旅行與飲食的樂趣。多年後，即使吃遍世界各地的精緻料理，他仍認為美食的價值不在價格高低。台北街頭這份加蛋蔥油餅，也因此成為他願意一再回味的早餐選擇。