52歲陳姓男子抽菸及吃檳榔，今年5月因臉部腫脹，誤以為只是牙包感染，自行服用成藥，也曾到診所就醫，2個月後仍疼痛難耐，直到檢查才知確診口腔癌，接受手術治療。

奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師張敏德今天指出，透過切片及影像檢查，確認陳男罹患右下牙齦口腔癌，腫瘤已破壞下顎骨，並出現頸部淋巴結異常腫大。

醫療團隊進行頸部淋巴廓清術、腫瘤廣泛性切除、下顎骨板及大腿游離皮瓣重建治療；目前陳男已康復出院，但因多顆淋巴結遭癌細胞侵犯，後續仍要接受放射線及化學治療。

張敏德表示，口腔癌位居男性十大癌症第4名，好發於40歲至60歲男性，菸（含電子菸及加熱菸）、酒、檳榔都是口腔癌重要致癌及促癌因子，9成病人有菸酒檳榔習慣，頰黏膜最常見，口腔潰瘍久久不癒，別只當成火氣大，早期發現存活率較高。

奇美醫院牙醫部口腔顎面外科統計，口腔癌最易好發於頰黏膜，其次是舌部及牙齦；口腔癌預後與發現時疾病期別密切相關，第一期5年存活率約83%至85%，第二期約71.5%至74.1%，第三期約61.1%至64.6%，第四期約37.3%至52.2%。

口腔癌治療趨勢以手術為主，放射線及化學治療為輔，依腫瘤範圍進行切除及頸部淋巴廓清，並視缺損情況安排重建，術後再依病理報告確認腫瘤侵犯程度及淋巴轉移等情形後，評估是否需要放射線或化學治療。

張敏德呼籲應戒除菸、酒及檳榔習慣，若發現口腔潰瘍超過2週未癒、出現不明腫塊、白斑或紅斑等異常，應儘速就醫檢查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康