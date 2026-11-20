國際調查指出，白斑病友近6成曾有心理健康狀況，皮膚脫色影響就學、上班和社交。醫師指出，除了積極追蹤治療、減少病灶，若心理問題成為困擾，也可同時就醫尋求心理支持。

從國小到47歲，Irene花了36年遮掩臉上的色差，一年用掉好幾條遮瑕膏。她在國小五年級出完水痘後，身上開始出現白斑；到了五專，病灶越來越明顯，正值愛美年紀的她，靠化妝與遮瑕掩蓋色差。她曾接受類固醇藥膏治療，卻因擔心副作用自行中斷。直到得知有新的外用治療選擇，才重新回到皮膚科就醫。

在醫師評估與追蹤下接受治療後，Irene嘴巴與鼻子周圍原本大片的白斑已有改善。對她而言，治療帶來的改變，是出門前終於能少一點擔心「現在終於可以不用每天擔心別人盯著我的臉看。」白斑不會傳染，卻讓病友因外界眼光而退縮。

台灣白斑與皮膚色素協會ViPS今天舉辦記者會。林口長庚精神部身心醫學科主治醫師阮淳藝表示，國際調查中，58.7%受訪病友自述曾有心理健康診斷，其中焦慮症為28.8%、憂鬱症為24.5%。看得見的是皮膚脫色，看不見的則可能是出門前的猶豫、對社交活動的迴避，以及反覆擔心病情惡化。

阮淳藝強調，病友的焦慮需要被理解，不能只用「想太多」帶過。當孩子開始迴避上學或活動，或成人因外觀困擾不想出門、持續失眠，家人應傾聽並陪伴就醫。皮膚治療與心理支持可以同步進行，不必等皮膚完全復色，才處理情緒與睡眠。

白斑也容易被誤診。林口長庚白斑治療中心主任黃昭瑜說，根據研究顯示，44.9%受訪病友自述曾被誤診，從症狀出現到正式確診平均相隔2.4年。曾有一名12歲男童曾被當成白斑，服用2年口服類固醇，經刮屑鏡檢才發現是汗斑。這個案例提醒，治療前先弄清楚「是哪一種白」，才能對症處理。

黃昭瑜說，皮膚變白的原因很多，汗斑、白色糠疹等也可能出現淺色斑塊，不能只看照片或靠網路資訊自行判斷。白斑主要靠臨床診斷，醫師可視情況搭配伍氏燈、皮膚鏡等工具。若已確診病友出現碎紙屑般的小白點、深淺並存的三色斑，或受傷處長出新白斑，可能是病情活動的訊號，應回診評估。

在治療部分，黃昭瑜表示，要先評估分型及是否正在擴散，再決定藥物、照光或色素移植等策略。通常先控制病情活動，再協助色素恢復，或由醫師評估移植。復色依據部位不同，反應也不同。毛囊較多的臉部、頸部與軀幹通常較有利於復色，手足末梢則較慢。病友可定期拍照記錄，讓醫師比較變化，避免因短期看不出改善便自行放棄。

此外，標靶外用新治療是近年的治療進展之一，透過抑制相關發炎訊號提供新的治療選擇。依照食藥署2026年7月公布的適應症，適用於12歲以上、臉部受影響的非分節型白斑患者，須經醫師評估後處方使用。

阮淳藝建議，病友可先從固定起床時間、不在床上滑手機，以及睡前安排放鬆時間開始照顧睡眠。若低落、焦慮或失眠已影響日常生活，應主動向醫師反映，評估心理治療、睡眠介入或藥物的需要。家人的支持則可以從不催促、不責怪，陪伴病友回診開始。

林口長庚白斑治療中心主任黃昭瑜說明，研究顯示，44.9%受訪病友自述曾被誤診，從症狀出現到正式確診平均相隔2.4年。圖／台灣白斑與皮膚色素協會提供