針對故宮光電板公文爭議，國立故宮博物院院長蕭宗煌今出席活動受訪時情緒激動，批評台北市文化局長蔡詩萍將徵詢文資法規的公文曲解為設置提案，喊話蔡詩萍儘速撤下臉書上的AI合成圖。他重申，故宮不會在文資範圍內設置光電板，也透露自己血壓過高、氣喘發作，稍後要就醫。

蕭宗煌質疑，文化局身為文資主管機關，怎能僅憑一份諮詢公文，就指故宮提案裝設光電板？「請問，故宮的提案在哪裡？它的規劃在哪裡？」他說，蔡詩萍在個人臉書發布AI合成圖，畫面中故宮正館屋頂布滿光電板，連國外民眾都可能看到，不知情的人恐誤以為故宮真的裝了光電板。

蕭宗煌批評，蔡詩萍身為文化人及台北市文化行政首長，發言具有影響力，卻以AI合成圖「顛倒黑白」，並反問，在假訊息氾濫的情況下，「你自己也在跟隨嗎？」

他說，自己和蔡詩萍相識，曾在故宮馬拉松活動碰面，也一直很讚賞蔡詩萍。他奉勸蔡詩萍趕快撤下AI合成圖，否則恐成為其公務生涯中難以言喻的問題。

對於蔡詩萍指故宮「明知故問」，蕭宗煌表示，故宮清楚文資保護的重要，今年6月10日已向經濟部能源署表明，正館等位於文資範圍內的建物均不設置光電板。11月12日再發函台北市文化局，是雙方承辦同仁事前溝通後，為求審慎，請文資主管機關提供書面法規意見，作為回覆能源署的依據。他批評，單純的行政往來遭惡意曲解，實在無法接受。

蕭宗煌也說，故宮過去確實曾設置光電板。2009年馬英九執政、周功鑫擔任故宮院長期間，故宮配合政府推動多元能源政策，獲經濟部能源局（現為能源署）補助，在行政大樓（後改為研究大樓）、第二辦公大樓裝設光電板，但當時配套措施尚未完善，成效不彰。

故宮補充說明，北院正館於2020年登錄為歷史建築，北部院區於2022年登錄為文化景觀。故宮於2023年配合研究大樓整建工程，拆除該棟大樓屋頂的光電板。

蕭宗煌今受訪時數度停頓，說話略顯吃力。他說，「我那個血壓太高了，等一下要去看醫生」，也提到氣喘曾發作。