台灣韓食市場百花齊放！

說到韓式料理，許多人第一時間想到的可能是韓式烤肉、炸雞或辣炒年糕，但台灣韓食市場還有不少不同選擇！從熱呼呼的嫩豆腐煲、釜山風味豬肉湯飯，到可以自己搭配食材的年糕火鍋、韓式安東燉雞，各家連鎖品牌也紛紛推出特色料理，讓喜歡韓食的民眾有更多選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/11/13～2026/11/12）網路聲量，盤點台灣10大韓式連鎖餐廳。本次榜單聚焦以豆腐煲、湯飯、年糕火鍋及燉雞等料理為主打的品牌，排除韓式烤肉與炸雞連鎖品牌，帶你從網路討論熱度認識不同韓食選擇，看看哪些品牌最受關注！

No.10 豆豆里 DODOLI

網路聲量：529筆

結合美國洛杉磯韓國城（K-Town）風格與韓國傳統家常菜的「豆豆里 DODOLI」，主打精緻韓式料理與手工嫩豆腐鍋。品牌料理承襲創辦人在美國加州經營豆腐鍋專賣店多年的經驗與私房食譜，湯頭以牛骨高湯為基底，加入韓式辣醬與豆漿，喝起來濃郁厚實，另外也提供蔬食昆布高湯選擇。

除了牛肉海鮮豆腐鍋、泡菜起司豆腐鍋，店內的迷你泡菜起司煎餅也值得一試，小巧厚實的造型很適合兩人分享。內用還附有韓式小菜與麥茶，皆可免費續加；用餐空間則融合現代極簡風格與韓屋元素，呈現不同於傳統韓式餐廳的氛圍。目前豆豆里在台北設有永康、大直NOKE、東區Diamond Towers及遠東Garden City台北大巨蛋等據點，其中大巨蛋門市另推出松阪豬肉湯飯、牛肋韓式拌飯等限定餐點，也成為品牌近期討論話題之一。不少食客表示：「最驚艷的是煎餅，海鮮是大塊的，很厲害」、「很喜歡豬肉豆腐鍋的湯頭，看菜單的描述有加入豆漿」、「小菜可以無限續很棒」、「最喜歡泡菜起司煎餅，很喜歡有小份的設計，這樣兩個人也能嚐鮮」。

No.9 家常飯朴老師

網路聲量：710筆

主打韓國路邊布帳馬車文化與道地家常小吃的「家常飯朴老師」（집밥박선생），以醒目的橘紅色布帳馬車造景、韓文招牌及塑膠圓桌椅，營造彷彿置身韓國街頭小店的用餐氛圍。品牌由韓國籍主理人創立，餐點主打親民價格與家常風味，適合日常用餐或與親友一起點餐分享。

店內品項選擇豐富，其中韓式飯捲是招牌之一，從元祖飯捲、麻藥飯捲到鮪魚沙拉、烤牛肉飯捲等，提供多種口味；想一次品嚐不同料理，也能選擇海鮮、泡菜、青蔥、馬鈴薯等口味的迷你綜合煎餅。此外，韓式魚板湯、起司辣炒年糕、糖餅及血腸等街頭小吃也能在菜單上找到。不少食客喜歡店內營造的韓國街邊氛圍，也盛讚食物美味可口：「懷念韓國口味可以試試，但應該有改成台灣人可以接受的口味」、「今天喝的是牛肉湯底的海帶湯，感覺有濃郁的香氣」、「無論是飯捲、辣炒年糕，還是綜合煎餅都很好吃，每一道都很有水準，份量也很有誠意」、「第一次吃韓式飯捲，有飽足感、味道豐富，海鮮煎餅也不錯」。

No.8 Twozzim

網路聲量：996筆

來自韓國的燉雞連鎖品牌「Twozzim」（두찜），主打傳統韓式安東燉雞，並以多元醬汁變化打造不同風味。每份燉雞以雞腿肉搭配馬鈴薯、地瓜、年糕及韓國冬粉等配料，食客還能加價升級寬冬粉或加點起司，讓食材充分吸附濃郁醬汁。台灣門市也推出附白飯、海帶湯與小菜的個人套餐，無論單人用餐或多人聚餐都能選擇。

品牌招牌玫瑰奶油燉雞以奶油香氣融合韓式辣醬，呈現濃稠滑順的口感；喜歡重口味的食客，可以嘗試帶有麻香的麻辣奶油燉雞，偏好傳統風味則有鹹甜醬香的韓式黑醬燉雞，以及以韓國老甕泡菜燉煮、帶有酸香滋味的泡菜燉雞。除了燉雞，店內也供應鮪魚手抓飯、紫菜飯捲、炸紫菜捲及年糕拉麵等韓式副食。許多顧客直呼「玫瑰奶油燉雞超級好吃！醬汁巴在冬粉上真的超讚」、「所有人一致覺得泡菜口味最好吃也最耐吃，老甕泡菜並不會很酸」、「個人覺得點燉雞配手抓飯就可以了，一定得要配飯才不會太重鹹太膩」、「食物好吃，套餐的價格很超值，玫瑰奶油醬沾什麼都很搭」、「燉雞醬汁很入味，雞肉燉得軟嫩，搭配冬粉一起吃很有飽足感」。

No.7 豆腐村 Tofu Village

網路聲量：1,243筆

隸屬兩班家餐飲集團的「豆腐村 Tofu Village」，主打韓式嫩豆腐煲，最大特色是選用非基改黃豆每日現磨製作手工嫩豆腐，搭配韓國醬料與高湯，推出多種不同風味的湯煲。每份豆腐煲皆附有韓式石鍋紫米飯，內用還能享用韓式小菜、熱飲及招牌豆腐霜淇淋，成為不少百貨逛街客與家庭聚餐的選擇。

除了豆腐煲，海鮮煎餅、韓式炸雞與辣炒年糕也是適合多人分享的餐點。店內另一項特色是自助吧，提供多款韓式小菜、飲品及以豆漿為基底製作的豆腐霜淇淋，偶爾還會推出不同季節口味，讓不少食客對豆腐村留下好印象：「豆腐鍋不辣的湯底也很好喝」、「餐前招待的涼拌豆腐最是驚艷，吃得到豆腐最純粹的味道，即使不配醬油也好吃」、「雖然單價不低，但份量足，包烤肉的生菜新鮮且夠多，這點很有誠意」、「小菜、飲料及飯後甜點皆為自助式吃到飽，整體CP值高超推薦來吃吃看」。

No.6 KATZ卡司

網路聲量：1,259筆

發跡於台中的創意韓式料理品牌「KATZ卡司」，以結合韓國流行美食與創意料理聞名，不只提供韓式炸雞、豆腐鍋等經典餐點，也擅長加入起司、鮮奶油等元素，打造兼具視覺吸引力與豐富口味的特色韓食。品牌名稱取自咬下炸雞時的清脆聲響「卡滋」，其中去骨韓式炸雞更是招牌之一，提供蒜香奶油、起司、甜辣紅醬、檸檬椒鹽等多種口味，也能依人數選擇不同份量。

除了炸雞，店內也有不少創意餐點，像是以白色奶油漩渦搭配黑色韓式炸醬的「奶油炸醬麵」，黑白交錯的視覺相當吸睛，入口能同時感受綿密奶油與鹹香炸醬的不同滋味；馬鈴薯辣燉雞則以雞肉、馬鈴薯搭配韓式辣醬燉煮，還能搭配海苔香油飯DIY捏飯糰沾醬汁享用。此外，起司蒸蛋、海鮮煎餅及各式韓式鍋物也都是菜單上的選擇，收穫不少好評：「在這裡第一次吃到很特別的韓式炸醬飯，還有朋友大推的辣味嫩豆腐鍋！好吃到在飲控的我們都無法克制的掃盤清空」、「第一次吃到新的奶油炸醬麵，真的不錯吃」、「馬鈴薯燉雞鍋也很不錯，不會辣，配飯吃剛好」、「石鍋拌飯有鍋巴我蠻喜歡的」、「海鮮煎餅很酥好吃就是感覺有點小」。

No.5 韓姜熙的小廚房

網路聲量：1,291筆

隸屬豆府餐飲集團的「韓姜熙的小廚房」，主打韓式個人定食，將傳統韓國料理融入五色五行的擺盤概念，每份主餐都搭配多款韓式小菜與例湯，讓一個人用餐也能一次品嚐不同菜色。品牌主要進駐百貨公司與購物中心美食街，餐點價格多落在200至300多元，並免收服務費，成為逛街、上班族尋找韓式餐點的選擇。

菜單除了經典嫩豆腐煲，也有方便一次品嚐兩種料理的「半半系列」，像是韓式炸醬麵搭配糖醋肉，或海鮮炒碼麵搭配韓式炸雞；不吃辣的食客，則可以選擇精燉人蔘雞、牛肉雪濃湯及釜山豬肉湯飯等湯品定食。石鍋拌飯也是菜單上的人氣選項，能吃到鍋底香脆鍋巴與豐富配料。不過，品牌近一年也曾因門市用餐經驗引發討論。脆友發文在裕隆城地下美食街門市用餐時，發現碗內有蟑螂，相關貼文引起食安疑慮，也有其他顧客留言建議向商場反映，表示「趕快反應給裕隆城，他們蠻重視食安問題的」。另一方面，也有人認為是個別狀況，表示「就個案啦，我還是照常來報到了」。除了這起事件，日常餐點也有不少正面回饋，有食客稱讚「豆腐鍋有附5個小菜，湯非常的濃郁，很好吃」，也有人推薦炒碼麵，認為「最愛吃的韓式！炒碼麵辣度剛好，料多實在」。

No.4 『 兩餐』 두끼韓國年糕火鍋吃到飽

網路聲量：2,359筆

來自韓國的連鎖品牌「兩餐」，主打韓式辣炒年糕火鍋DIY吃到飽，品牌名稱寓意「一餐當兩餐吃」，最大特色就是讓顧客親自調配湯底醬料，先煮年糕火鍋，吃到尾聲再利用鍋底醬汁加入白飯、玉米、火腿、泡菜與海苔等配料，拌炒成第二餐韓式炒飯。店內設有自助吧，提供多種年糕、韓式炸物、魚板串、韓國泡麵及蔬菜等食材，食客也能依照喜好搭配出不同吃法。其中，年糕選擇也相當多元，除了原味年糕，還有起司、玉米起司、紫薯及扁麵年糕等口味；熟食區則能拿取韓式炸物與魚板串，部分門市還設有自助泡麵機。台灣門市另推出肉肉吃到飽方案，讓喜歡韓式鍋物的食客有更多選擇。

不過，兩餐近一年也曾因新竹門市候位爭議引發討論。當時適逢品牌歡慶10周年推出249元吃到飽優惠，有民眾表示，4月25日晚間到店候位，等候約兩小時後，卻被告知因食材不足無法接待，現場還有多組顧客等候，讓他相當不滿。事件曝光後，網路上出現不同看法，有人直言「6點半等到8點半真的很誇張」、「如果不想接可以直接說」，也有人認為可能是人力不足，或門市當時確實無法負荷接待量。對此，總公司回應，活動期間造成顧客不便，已通知門市主管立即改善。

No.3 金春喜韓廚

網路聲量：3,059筆

由米塔集團於2024年推出的「金春喜韓廚」，主打韓國釜山傳統豬肉湯飯，以豬大骨搭配蔬果長時間熬煮湯底，呈現乳白濃郁的風味。店內招牌豬肉湯飯以軟嫩豬肉片搭配豆腐、魚板與豆芽菜，提供原味、辛辣等選擇；隨餐還附上韓國進口蝦醬與特製韓式辣醬，食客可以先品嚐原味湯頭，再依個人喜好加入醬料提鮮或增添辣度，體驗不同層次的釜山吃法。

除了豬肉湯飯，菜單也有牛肉、舒肥雞肉、海陸湯飯，以及馬鈴薯燉肉湯飯、人蔘雞湯飯等選擇；不想喝湯，也能點選五花肉肉醬陶鍋拌飯、炸雞肉醬陶鍋拌飯，享受石鍋底部焦香酥脆的鍋巴。內用另一項特色是白飯與韓式小菜皆可免費續加，泡菜、涼拌海帶芽、豆芽菜及醃蘿蔔等配菜，讓一人用餐也能吃得豐富；另外也推出雙人、四人套餐，提供海鮮煎餅、韓式炸雞年糕等料理，適合親友聚餐。豬肉湯飯的湯頭與肉質都獲得不少好評，有人表示「我們點的是豬肉湯飯，坦白說不需要放蝦醬已經非常有味道了非常新鮮」、「湯頭清爽又有層次，肉片鮮嫩、配料也很新鮮」、「豬肉湯飯、辣味牛肉湯的口味都很接近韓國當地，該鹹有鹹、該辣真的辣，不是台灣改良版口味」。除了餐點本身，白飯與小菜能夠免費續加也讓人留下好印象，有食客直呼「餐點份量比想像中大，小菜免費無限供應超讚」。

No.2 北村豆腐家

網路聲量：3,375筆

韓式嫩豆腐煲搭配鑄鐵拌飯，一次享用兩種主食，是「北村豆腐家」最具辨識度的特色。不同於一般豆腐鍋僅附白飯，店內每份豆腐煲都會搭配一碗鋪有蛋皮的韓式鑄鐵拌飯，讓食客同時品嚐熱呼呼的湯鍋與香氣十足的拌飯。豆腐煲口味也相當多元，從經典海陸口味到牛奶起司、奶油麻辣、南瓜海鮮等創意湯頭都有選擇。

除了雙主食組合，北村豆腐家的用餐附加服務也是特色之一。內用提供多款韓式小菜免費續加，食客還能將泡菜、海帶芽、菠菜等配菜加入鑄鐵飯中，再淋上韓式辣醬自行拌勻，打造喜歡的口味；用餐結帳後，還能免費兌換一支季節限定霜淇淋，口味會隨季節變化。若想加點其他韓式料理，店內也有首爾韓式炸雞年糕、菜包肉及海鮮煎餅等選擇。不少食客喜歡店內小菜免費續加的服務，直呼「小菜很多可以無限吃到飽，很過癮」，也有人對於主食給予肯定，「每次來必點一個鍋物配加價菇飯，再搭配當天想吃的其他主餐與配菜」、「點了蕃茄起司海陸嫩豆腐煲，份量很足，光吃豆腐煲就很飽了」、「湯鍋的部分偏鹹，但也算是符合韓國口味，肉量蠻多的」、「牛肉雪濃湯也不錯，適合出國回來重感冒的我們補一下」。

No.1 涓豆腐

網路聲量：13,072筆

來自韓國的「涓豆腐」，2008年引進台灣後，以嫩豆腐煲為招牌，成為不少人聚餐時會想到的韓式料理品牌。店內選用非基改黃豆製作滑嫩豆腐，湯底除了經典牛骨高湯，也提供昆布、柴魚等選擇，並能依個人喜好調整辣度。每份嫩豆腐煲還會搭配韓式石鍋紫米飯，除了直接配湯享用，也能用海苔包飯，或在吃完米飯後加入熱麥茶，做成帶有鍋巴香氣的韓式茶泡飯，讓一份附餐有不同吃法。

除了招牌豆腐煲，涓豆腐也提供海鮮煎餅、韓式起司烘蛋捲、韓式炸雞及春川辣炒雞等料理，適合多人點餐分享。內用還有韓式小菜與熱麥茶無限續加，餐後附贈招牌黑糖香柚豆花；想一次品嚐多道料理，也能選擇不同人數的組合套餐。從經典韓式鍋物到多人合菜，都是品牌吸引聚餐客群的特色。而談到涓豆腐的套餐，食客最常提起的話題之一就是份量十足。不少人笑稱雙人套餐根本不只兩個人吃得完：「那個雙人根本給三人吃，以前在那邊打工情侶來點雙人沒幾個吃的完」、「每個有拿外帶提袋出來的都是點套餐的人」、「一人一個海鮮豆腐鍋再配小菜就可以飽到吐了」、「涓豆腐歸納法，N人套餐都是給N+1人吃的」，讓大份量成為品牌另一個令人印象深刻的特色。

韓式料理在台灣擁有不少忠實愛好者，從韓式烤肉、炸雞，到嫩豆腐煲、豬肉湯飯與年糕火鍋，各式餐飲品牌都有支持者。想知道哪些韓式連鎖品牌在網路上最受關注？《網路溫度計DailyView》「韓式連鎖餐廳」口碑聲量排行榜，透過網路討論熱度觀察人氣品牌的話題焦點；本文則進一步聚焦豆腐煲、湯飯、年糕火鍋及燉雞等非烤肉、炸雞類型的連鎖品牌，帶你認識不同的韓食選擇！

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月13日至2026年11月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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