獨居老人成超高齡社會課題，政府今年啟動擴大訪查，截至10月底完成逾22萬人，其中3成為獨老。老人福利聯盟2022年展開孤獨處方箋計畫，走進獨老家中陪伴，目前服務逾500人。

台灣去年12月底總人口數2329萬9132人，且65歲以上達467萬3155人，占整體20.06%，依據世界衛生組織（WHO）定義，正式邁入超高齡社會。

老人福利推動聯盟自2022年起與社區合作推動「孤獨處方箋」，以「客廳即據點」為核心理念，培力社區中高齡志工走入獨居長者家中，將社區中的獨居老人帶出家門，或把社區資源帶進家中。

老盟今天舉辦「告別孤獨，社區共伴」2026孤獨處方箋成果分享會。衛生福利部社會及家庭署副署長尤詒君致詞指出，今年啟動擴大獨老訪查，預計訪查123萬1228人，截至今年10月，已完成訪查22萬4729人，完訪率18.3%，確認有7萬385人為獨居老人，占已訪查人數31.3%。

尤詒君強調，目前離目標訪查人數還很遠，計畫啟動後需要花時間連結和培訓訪員、介接每月死亡名冊，未來整備更完整後，預計明年會是訪查的大爆發期；現在盡力結合各地可以開放的據點、每月定期與各縣市開會，若有問題，都會協助一起解決。

老盟秘書長張淑卿說明，「孤獨處方箋」計畫強調由在地人培養在地志工、關懷在地長者，長期住在附近才能互相幫忙，2022年至今已培育618名中高齡志工，服務31個社區、17個縣市，共539名獨居長者，近1.6萬人次孤獨處方箋關懷訪視活動。

在分享會上也特別舉行「愛的延續」儀式，已故獨居長者王玲珍將其生前累積的新台幣600萬元資產透過律師捐贈給老盟。老盟表示，這筆遺贈將運用於明年度「孤獨處方箋」等獨居長者相關服務推展，盼能成為支持更多長者的重要力量。