公路局今天表示，大陸冷氣團影響，省道台14甲線高海拔路段有結冰機率，為維護行車安全，台14甲線18至41.5公里處今天下午5時起封閉，明天上午8時視路況決定限掛雪鍊或放行。

台14甲線18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段昨天夜間至今天清晨預警封閉，交通部公路局中區養護工程分局今天上午派員檢視路況正常後，解除管制恢復通行；合歡山上午尚未降雪或下冰霰，起霧、視線不佳，氣溫約攝氏0度至零下0.5度。

中區分局發布訊息表示，氣象情資顯示，受大陸冷氣團影響，台14甲線高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人車安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時起預警封閉，車輛只出不進。

中區分局說，21日上午8時視天氣及路況再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊並小心慢行；另外，考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒易打滑，此路段雙向封閉管制，禁止通行。