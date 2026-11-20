肩膀疼痛反覆發作，甚至影響穿衣、洗頭及夜間睡眠，可能不只是肌腱受傷，也與身體的免疫及代謝環境有關。專家指出，肩旋轉肌袖受傷後，身體需要透過發炎反應清除受損組織，再啟動修復機制，但若發炎反應持續過久，可能造成纖維化及疤痕組織增加，即使接受手術或復健，肌腱仍不一定能恢復原有強度。

國際期刊Frontiers in Bioengineering and Biotechnology今年10月刊登一篇研究綜述，探討肩旋轉肌袖癒合過程中的免疫微環境，指出肌腱修復不僅受到受傷程度及治療方式影響，免疫細胞能否適時轉換功能、讓發炎反應順利消退，也是影響癒合的重要因素。

研究指出，巨噬細胞是肌腱修復過程中的重要免疫細胞，受傷初期會進入受損部位，清除壞死細胞及組織碎片，並釋放訊號協調後續修復工作。隨著修復進程，巨噬細胞也必須調整功能，從促進發炎轉向協助組織修復。若免疫反應失衡，發炎持續時間過長，可能使纖維化增加，影響肌腱結構與功能恢復。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，影響肩膀修復的因素不一定只存在於肩膀本身，肥胖、血糖控制不佳及年齡增加，都可能改變肌腱周圍的免疫與代謝環境。例如脂肪組織會釋放發炎相關訊號，影響免疫細胞活動；長期高血糖則可能影響肌腱膠原蛋白品質，使組織修復能力下降。

此外，隨著年齡增長，身體部分細胞可能進入老化狀態，持續釋放發炎訊號，影響周圍組織。張家銘說，肌肉量減少及肌肉品質退化，也可能讓肌腱承受的負荷與修復條件受到影響。因此，即使是相似程度的肩膀損傷，不同患者的恢復速度及治療結果仍可能有所差異。

張家銘提醒，肩膀受傷後不能一味避免活動，也不宜太早進行高強度運動，應依照受傷程度及恢復階段安排復健，循序漸進恢復肌力與關節活動度，避免再次受傷。

張家銘建議，若肩膀疼痛長期未改善，除了評估受損程度，也應留意血糖、體重、肌肉量、睡眠及營養狀況，找出可能影響修復的因素。透過個人化評估，搭配適當治療、代謝管理及復健，才能改善身體修復環境，提升肌腱癒合及功能恢復的機會。