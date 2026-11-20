衛福部社會及家庭署今年擴大獨老訪查，截至10月已完成超過22萬人訪查，其中3成為獨居長者，預計明年各方面整備完善後，將迎來訪查爆發期。老人福利聯盟自2022年展開孤獨處方箋計畫，培育中高齡志工走入獨居長者家中，陪伴玩遊戲、種菜等個人化活動，至今已服務539名獨居長者，讓長者不再孤單。

老盟今天舉辦「告別孤獨，社區共伴」2026孤獨處方箋成果分享會。衛福部社家署副署長尤詒君指出，今年啟動擴大獨老訪查，預計訪查123萬1228人，大約在9月整備完成後，截至今年10月，已完成訪查22萬4729人，完訪率18.3%，確認有7萬385人為獨居老人，占已訪查人數31.3%。

尤詒君表示，按個案需求分級，需求等級一有3萬6101人，佔51.3%，生活上不需太多幫助，只要提供相關資訊即可；需求等級二有1萬6645人，佔23.7%；需求等級三有1萬4453人，佔20.5%；需求等級四有3186人，佔4.5%，是最需要協助的一群長者，進入主動關懷對象。

尤詒君指出，目前離目標訪查人數還很遠，計畫啟動後需要花時間連結和培訓訪員、介接每月死亡名冊，未來整備更完整後，預計明年會是訪查的大爆發期。目前盡力結合各地可以開放的據點、每月定期與各縣市開會，若有問題都會協助一起解決。

尤詒君表示，第一線訪員來自民間團體志工、公所幹事、社區發展協會、甚至公寓大廈管理員等多元來源。在訓練上，除了建立數位系統列出標準化訪查項目，也有訪查SOP教育訓練，並給予識別證與訪查公文，也訓練訪員觀察家中環境是否凌亂、長者身體是否健康、如何與長輩溝通等項目，加強訪員技巧。

老盟秘書長張淑卿表示，老盟從2022年開始，就展開孤獨處方箋計畫，以「客廳即據點」為核心理念，培力社區中高齡志工走入獨居長者家中，依照個人生活習慣給予各種活動，每周兩次電話問安、每月至少兩次實地關懷，跟長者一起玩遊戲、參與活動、種菜、陪伴行動不便長者走出家門，讓長輩重新感受生活樂趣。

張淑卿指出，計畫強調由在地人培養在地志工、關懷在地長者，長期住在附近才能互相幫忙，2022年至今已培育618名中高齡志工，服務31個社區、17個縣市，共539名獨居長者，近1.6萬人次孤獨處方箋關懷訪視活動。

老盟今天也接下已故獨居長者王玲珍捐贈的600萬資產，投入明年度包括孤獨處方箋計畫等獨居長者相關服務。遺產管理人任秀妍指出，王玲珍是公務員退休，沒有結婚也沒有子女，生前就寫下遺囑要將財產捐給13個慈善社福、醫院單位，其中之一就是老盟。王玲珍在2023年77歲逝世，遺產成為支持獨老長者的重要力量。

衛福部社家署今年擴大獨老訪查，預計訪查123萬1228人，截至今年10月，已完成訪查22萬4729人，完訪率18.3%，確認有7萬385人為獨居老人，佔已訪查人數31.3%。記者沈沛育／攝影