63歲規律接受洗腎的陳姓男子日前突然感到呼吸急促、喘不過氣，伴隨右上腹隱隱作痛。起初他以為是腸胃出狀況到診所就醫，經醫師評估後轉診至大千綜合醫院進一步檢查，醫療團隊安排胸部、腹部電腦斷層掃描，赫然發現他並非腸胃發炎，而是右下肺炎合併嚴重「膿胸」，大量膿液已積滿胸腔壓迫肺部，才是引發喘與上腹疼痛的真正主因。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，膿胸是指胸膜腔（肺臟與胸壁之間的空間）受到細菌感染，導致發炎並累積大量膿液。棘手的是，膿胸的臨床表現往往不典型，病人不一定會劇烈咳嗽或高燒，有時僅表現胸悶、呼吸急促；甚至像陳姓病患一樣，因感染刺激橫膈膜而產生上腹部「轉移痛」，極易被誤認為腸胃炎或膽囊發炎而延誤診治。

楊絡勝表示，免疫力較差的族群為膿胸的高危險群，包含長期洗腎患者、糖尿病控制不良者、高齡長者、癌症患者或長期使用免疫抑制劑者。這類病患對抗感染的能力較弱，一旦肺部感染未能在初期壓制，細菌便容易擴散至胸膜腔並迅速惡化。

他指出，面對病患體內大量黏稠的膿苔與胸水，傳統胸腔引流管往往難以完全清除。經評估後，醫療團隊為病患施行「微創胸腔鏡手術」（VATS）。相較於傳統開胸手術，微創胸腔鏡僅需在胸壁開2至3個微小切口，藉由高畫質內視鏡深入胸腔，優勢為：

1.徹底清創與引流： 在直視下徹底清除胸膜腔內沾黏的纖維素與膿苔並進行沖洗。

2.有效控制感染源： 精準解除肺部壓迫，讓塌陷的肺葉重新順利擴張。

3.術後恢復迅速： 大幅減輕術後疼痛、降低傷口併發症風險，並顯著縮短住院天數。

陳姓病患在接受微創手術迅速清除感染源，並搭配合適的強力抗生素治療後，呼吸喘與腹痛症狀完全解除，肺功能恢復良好，不久後便出院，重返穩定的日常生活。

楊絡勝提醒，慢性病病人身體的警訊往往不按牌理出牌，因此特別呼籲民眾三大衛教觀點：

1.慢性病患提高警覺： 洗腎、糖尿病等免疫力較差者，如果出現不明原因的呼吸喘、持續咳嗽、胸痛或腹部悶痛，應盡速至胸腔專科評估。

2.切勿自行亂猜病因： 不同器官的疼痛常有「轉移痛」特性，應遵從醫囑進行血液及X光、電腦斷層等影像檢查，才能精準揪出病灶。

3.疫苗接種築起防線： 建議高風險族群主動與主治醫師討論接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，降低肺部及胸膜感染風險。

楊絡勝醫師提醒，膿胸症狀不典型，高風險族群一定要多加留意身體異狀。圖／大千綜合醫院提供