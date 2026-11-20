新北市立圖書館閱讀服務雙重升級！自今年11月20日起，新北市圖攜手國立台灣圖書館推出「一證通」服務，民眾完成開通後，即可持原有借閱證借閱國台圖及新北市圖館藏，共享兩館超過1000萬冊（件）的館藏資源；此外，手機借書服務亦再新增板橋四維分館、板橋江子翠分館、三芝分館、青少年圖書館及蘆洲仁愛智慧圖書館等5處館舍，服務據點擴增至12處，民眾只要透過手機掃描圖書條碼，就能輕鬆完成借閱，讓跨館閱讀與行動借書更加便利。

為讓民眾享有更豐富、多元的閱讀資源，新北市立圖書館繼今年8月與新竹縣完成跨縣市借閱合作，讓「一證通」服務範圍擴及北台灣5個縣市（北北基桃竹），此次再攜手國台圖，讓跨域閱讀服務從縣市公共圖書館進一步延伸至國家級圖書館。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，國台圖典藏豐富的台灣學文獻，並收藏日治時期臺灣總督府圖書館珍貴藏書、報紙與歷史檔案，此次合作後，兩館共享館藏資源超過1200萬冊，從一般生活閱讀到地方文史研究，不僅提供讀者更多元的選擇，也讓國家級圖書館的豐富資源更貼近市民生活。

除了讓借書不受地域限制，新北市圖也持續運用智慧科技，讓借閱更加便利。「手機借書」服務此次再新增5處館舍，服務據點擴增至12處。讀者只要下載「新北愛Book」APP並登入帳號，開啟手機借書功能，即可直接掃描圖書條碼完成借閱。目前提供服務的館舍包括總館、板橋四維分館、板橋江子翠分館、樹林分館、泰山分館、三芝分館、三峽北大分館、瑞芳分館、青少年圖書館、林口分館、林口李科永圖書館及蘆洲仁愛智慧圖書館等，未來也將持續擴大服務範圍，讓行動借閱更加普及。

新北市圖與國台圖「一證通」服務於今日起正式啟用，民眾可登入新北市圖館藏查詢系統，依頁面指示完成開通程序，亦可持借閱證至各館舍服務櫃檯辦理。完成開通後，即可依雙方借閱規定使用相關館藏資源。詳細開通及借閱資訊，請至新北市立圖書館（http://www.library.ntpc.gov.tw）及國立臺灣圖書館官方網站查詢。