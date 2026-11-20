為了解國內母乳哺育情況，衛福部國健署過去每2年以電話訪問調查哺育母乳情況。由於受回應率、樣本代表性等影響，數據恐失真，國健署今公布全新調查方式，將運用今年7月上路的兒童發展篩檢，要求母親受檢前填答母乳哺育情況，待數據搜集完整後，正式對外公布。

國健署今天舉辦「115年度母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，副署長魏璽倫提到，自民國2001年辦理母嬰親善醫院認證，至今全台已有144家母嬰親善醫療院所提供專業服務，平均每4位新生兒，就有3位自親善機構誕生，而親善機構主要任務，即是鼓勵母乳哺育，因母乳好處多，除可提升新生兒免疫力，還能避免母親產後大出血，減少產後罹患相關癌症，並促進母子肌膚接觸。

國健署過去每2年一次公布國內母乳哺育率調查，6個月內純母乳哺育率，在2004年為24%，至2018年提升至46.2%，2020年再次下滑至37.9%。最近一次調查為2022年，母乳哺育率再度探低，6個月以下純母乳哺育率下降至28.7%，當年度1.2萬多名產婦當中，產後一個月以下純母乳率52.1%，比前一次下降，完整哺育滿6個月者，更只有4.9%。

不過，國健署認為過去調查方式恐失真，2022年之後暫停調查。國健署婦幼健康組組長林宇旋指出，過去母乳哺育調查採電話訪查，利用出生通報抽樣調查，此方式受回應率、樣本代表性等影響，準確程度恐不足，也與國際做法不同。

今年7月起，國健署提供免費兒童預防保健服務，涵蓋多項篩檢，將透過醫師服務過程，了解兒童2歲前母乳哺育情況，以取得最正確數據。

林宇旋說明，國健署要求，母親攜兒童接受兒童預防保健服務時，先行在「家長紀錄事項欄」填答哺育情況，選項包括餵食母乳、配方乳或混合使用，除有助了解母乳哺育率數據，兒童是否經母乳哺育、有無接觸副食品，也與其成長、健康有關，該資訊亦有助醫師評估兒童發育情況，並適時添加副食品等。待受檢人數累積至一定程度，數據穩定，國健署將公布全台母乳哺育率。

母嬰親善醫療院所獲獎醫院各自出招，支持母乳哺育。成大附醫與成功大學生物醫學工程學系合作研發智慧母乳手擠模擬教材，透過燈號做為視覺化回饋，幫助母親學習哺育母乳。高醫大附醫建置母乳哺餵紅綠燈評估，及產後追蹤系統，圖像化呈現母乳哺餵其產後追蹤關懷執行情形，並建立即時監測系統，動態呈現院內母親母乳哺育率、親子同室人數等母嬰親善指標。