世界郵展睽違10年再度在台北登場，中華郵政攜手寶可夢推出郵票及7款集郵商品，開賣後引發民眾熱烈搶購。中華郵政董事長王國材今表示，這次與日本寶可夢公司的跨界合作迴響熱烈且超乎預期，不過包含郵票與相關商品這次發行完畢就沒有了，未來仍會持續朝與大型IP合作方向推進，吸引年輕人參與集郵。

王國材今天說，這次台北舉辦世界郵展，加上又適逢中華郵政130周年及國際集郵聯合會（FIP）成立100周年，雙重周年的重合使這一次展覽的紀念價值更高，共有69個國家參展，總共帶來2054框珍貴郵票，現場估計有400位以上的國外國際人士前來參加活動。

他說，這是今年第四季裡面最大的一個國際活動，展場內設置大概100個攤位供各國集郵商家展售商品，展場展示多件極具身價與歷史代表性的珍貴郵品，包括無面額飛燕大全張以及單枚拍賣價約200萬美金的「倒飛珍妮」（Inverted Jenny）等，都在本次展覽現場亮相。

不過對於台灣民眾最關心且熱烈搶購的寶可夢郵票與周邊商品，王國材坦承，這次與日本寶可夢公司的跨界合作，回響熱烈，且超乎預期，商品銷售表現非常熱烈，成效出乎意料，包括世貿展場及各地901郵局都出現排隊人潮，中華郵政也派出大量人力維持秩序，採發放號碼牌方式維持秩序。

王國材表示，這次的合作展現中華郵票發行策略與客群轉型，透過多元IP與熱門主題合作，改變傳統郵票受眾結構，因過去郵票多偏向歷史或紀念價值，主要受年紀較大的人喜愛，但這次集郵處推出寶可夢郵票使發行更有趣，未來仍會持續朝大型IP合作方向推進，積極吸引年輕人參與集郵。

他也說，這次寶可夢商品為限量發售且售完為止，發行完畢就沒有了，未來中華郵政在IP洽談與市場評估上會針對後續潛在合作與市場需求調整進行規畫，團隊也會針對市場需求部分多加了解，並評估數量是否需要增加，列為檢討改進方向。