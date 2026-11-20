今天的天氣持續受到大陸冷氣團的影響，氣溫比較偏低，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，今晚到明天清晨會是這波冷氣團最強的時間，周日清晨雖然冷氣團逐漸減弱，但是受到輻射冷卻影響，各地的低溫依舊會是偏低的情形，要到周日白天之後氣溫才會有逐漸回升的情況。

天氣現況，他說，台灣上空目前雲量偏多，從中國華南一帶持續有一些雲系移動到台灣上空，不過，這些雲系偏中高層，造成台灣各地雲量偏多情形，平地可能有零星飄雨，主要降雨在山區，山區可能會有局部雨，如果溫度配合到，甚至可能有固態降水情況。

今天清晨各地低溫，昨晚到今天清晨各縣市低溫14至17度左右，新北市富貴角曾經來到13.6度低溫，離島的馬祖低溫也只有14.9度而已。

李孟軒表示，今天白天各地高溫偏低，中部以北、宜蘭、花蓮地區，白天高溫可能不到20度，主要受到大陸冷氣團影響，和整體雲量偏多的情形，今天白天高溫也不會回升得很明顯，只有台東和南部白天高溫可以來到21度左右。

他說，另外要留意，今晚開始的溫度會比今天清晨再更低一些。預計在北部、東北部低溫13、14度而已，其他地區低溫15至17度左右。北部近山區氣溫會再更低一些，有機會來到10度左右低溫。各地雲量偏多，有一些零星降雨情形，雨量比較偏多地方落在山區一帶，另外東半部地區也會有局部降雨。

至於高山降雪機率，李孟軒表示，今天溫度和降雨如果配合的話，可能在海拔3000公尺以上的高山有飄雪或冰霰發生情況，前往高山要特別注意。

降雨趨勢，他說，明天雲量逐漸減少，天氣更為穩定，明天至下周一大致上多雲到晴天氣為主，可能只有在東半側的台東一帶有零星降雨。下一次天氣比較明顯變化，為下周二受到鋒面通過以及東北季風再度增強，水氣比較偏多，主要在迎風面北部和東半部地區有局部短暫雨，中部地區、南區也會有零星雨勢。

李孟軒說，下周三主要還是受到東北季風影響，下周四東北季風開始有逐漸減弱的情形，但是水氣仍偏多，所以北部地區、宜蘭、花蓮比較容易有降雨現象，東南部地區也會有降雨情形，中南部山區有零星雨勢。接下來天氣除了比較偏冷之外，可能到下周二天氣會有再度明顯轉變情形。

溫度方面，本周會有兩波冷空氣影響。李孟軒表示，第一波是目前正在影響台灣的大陸冷氣團，預計最低溫落在周六清晨和周日清晨。周日清晨雖然冷空氣減弱，但是受到輻射冷卻影響，氣溫依舊偏低。預計這兩天低溫，北部13、14度左右而已，其他各地15、16度。留意北部偏山麓地帶，可能有來到10度左右低溫。

李孟軒表示，周日白天之後氣溫逐漸回升，到了下周一整體上來說是未來1周天氣穩定，氣溫也相對溫暖的一天，各地高溫可以達到25至28度左右。下一波東北季風從下周二開始影響，主要影響可能會在北部地區迎風面地帶，白天高溫下降到20度左右，低溫則是接近16度，不過，和目前這波強度會偏弱一些。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供