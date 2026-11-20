身上凸起的脂肪瘤，不少人習以為常，小心別掉進「脂肪瘤陷阱」！67歲張姓男子肛門旁冒出腫包，以為又是脂肪瘤，沒想到腫包像吹氣球迅速膨脹，腫如拳頭般大，切片證實為惡性肉瘤，讓他大吃一驚。

張姓男子是大樓管理員，原本肚皮、背部就有好幾顆大小不一脂肪瘤，對皮下出現腫塊早已見怪不怪。日前偶然摸到左側大腿靠近肛門處，冒出一顆指頭大的小腫包，沒有放在心上，沒想到腫包愈長愈大，僅數周時間，宛如拳頭般大，又腫又痛驚覺不對勁，前往醫院求診。

大腸外科醫師林順久經觸診及電腦斷層檢查，發現男子臀部靠近肛門處，竟藏13公分腫瘤，外觀與肛門膿瘍極為相似，進一步切片化驗，證實是惡性肉瘤。

林順久指出，惡性肉瘤屬於癌症，腫瘤內含有惡性癌細胞，肌肉、脂肪、骨骼及結締組織等間葉組織，全身各處都可能發生，由於初期通常不痛不癢，摸起來可能偏硬或帶有彈性，容易被誤認為脂肪瘤。

他表示，惡性肉瘤生長速度相當快，當腫瘤逐漸壓迫周圍神經及組織，就可能出現鈍痛、針刺感、壓痛或神經痛，部分惡性肉瘤具有高度侵襲性，可透過血液轉移、擴散至肺部、淋巴結等器官。

惡性肉瘤成因不明，可能與基因突變或遺傳因素有關，治療以手術切除為主，依病情評估搭配放射治療或化學治療。所幸張男接受手術切除腫瘤後，再接受放射治療，目前持續追蹤觀察。

林順久提醒，脂肪瘤是常見的良性腫瘤，絕大多數不會轉變成惡性肉瘤，但身上原本有脂肪瘤，不代表新長出的腫包就是良性，尤其腫塊變大、快速生長，出現疼痛症狀，就應該盡速就醫，以免延誤治療。

林順久提醒，身上有脂肪瘤不代表新長出的腫包都是良性，若持續增大或出現疼痛，應提高警覺。圖／阮綜合醫院提供