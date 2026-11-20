今天受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東北部白天高溫僅16至18度，中部18至20度，南部20至23度。天氣方面，受華南雲系通過影響，各地雲量偏多為陰天，東部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星降雨機會，不過整體雨勢都不大。

他說，明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨仍是低溫較明顯的時段，北部及東北部平地低溫12至14度，中部13至14度，南部15至17度。隨乾空氣進一步移入，各地普遍轉為晴時多雲，除東半部及恆春半島仍有零星短暫雨外，其餘地區大致無明顯降雨。白天陽光出現後氣溫逐漸回升，日夜溫差也會開始加大。

周日大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫明顯回升，不過，林孝儒表示，天氣轉晴、風勢減弱後，西半部輻射冷卻效應將更加明顯，清晨低溫仍可能下探11至14度。下周一各地天氣持續穩定，大致為晴時多雲，白天進一步回暖，北部高溫可回升至25至26度，中南部26至29度。

林孝儒說，這波穩定回暖時間不長，下周二新一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼有雨。後續若再配合華南水氣東移，各地降雨機會也可能提高，未來須持續觀察預報調整。

這波冷空氣本身偏乾，今天則受華南雲系影響雲量較多，明天起環境水氣將明顯減少。林孝儒說，冷氣團主要影響至明天清晨，周末白天雖逐漸回暖，但轉晴後輻射冷卻效應增強，清晨低溫仍不可忽視，西半部日夜溫差也會逐漸拉大，近期早晚外出注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。