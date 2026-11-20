台中一名70多歲男手日前到農田工作，突然遭到蜂群攻擊，全身感到紅腫刺痛，在家屬陪同下馬上到醫院急救，到院時意識清楚，可以活動自如，經過檢查發現身上竟有高達37處被螫，擔心出現過敏性休克，立即注射腎上腺素，同時給予抗組織胺及類固醇，安排住院觀察治療，後續沒有出現其他症狀。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，最近二周接連收治二起被蜂螫傷的患者，其中一名70多歲的阿伯，被蜂螫到需要住院觀察。患者到急診後馬上給予傷口處理，檢查後發現背部有28處地方被蜂螫，一整片紅腫，另外，頭部有7處、右前臂有1處、右大腿1處。

陳采峯表示，蜂毒含有磷脂酶與溶血毒素等成分，會破壞肌肉細胞膜，造成肌酸激酶與肌球蛋白大量釋放到血液中，恐導致橫紋肌溶解症或急性腎損傷，馬上抽血檢查肌酸磷酸激酶，還好患者比正常值只高出一些，不過，由於傷口過多，擔心感染及後續過敏休克，讓阿伯住院觀察。

男子說，他以前也有被虎頭蜂螫過的紀錄，沒想到，這一次到田裡工作，沒有注意到有蜂窩，居然被蜂群攻擊，第一時間護住頭部趕緊離開現場，因為身體腫痛難受，馬上到醫院就醫，「真恐怖，我嚇一大跳。」

陳采峯指出，阿伯住院觀察二天後，自覺得身體沒特別的異狀便出院，出院後一周再回診，發現被蜂螫的傷口依舊有紅腫，持續給予抗組織胺及類固醇、抗生素藥物，以預防細菌感染。

「被蜂螫到最嚴重會休克甚至死亡。」陳采峯說，被蜂螫到後可能出現患處紅腫、熱痛等局部症狀，也可能有蕁麻疹、血管性水腫、心律不整、氣管收縮、呼吸困難、休克等過敏反應，體內累積太多蜂的毒素，也可能引發急性腎衰竭等全身毒性反應，萬一不小心被蜂螫傷，建議快到醫院就醫，以免發生休克性過敏反應。