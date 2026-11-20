入秋以來首波大陸冷氣團影響，今天玉山風口出現零下2.8度低溫，玉山測站也只有零下2.3度。中央氣象署表示，玉山氣象站未觀測到固態降水，有霧淞結霜現象。

中央氣象署說，今天大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣偏冷，白天高溫僅16到19度，南部及台東也下降到21、22度，且愈晚氣溫愈低，預估晚上低溫在中部以北及宜蘭、花蓮會來到13至15度，南部及台東則為16到18度，留意溫度變化並做好保暖工作。

降雨方面，北部降雨趨緩，大致轉為多雲的天氣，不過中層水氣仍偏多，東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，且中南部平地亦有零星降雨的機率。同時水氣與溫度配合之下，中部以北海拔3000公尺以上高山有零星降雪的機率，前往山區注意安全。

玉山氣象站有霧淞結霜現象。圖／中央氣象署提供

玉山氣象站有霧淞結霜現象。圖／中央氣象署提供

玉山氣象站有霧淞結霜現象。圖／中央氣象署提供

玉山氣象站有霧淞結霜現象。圖／中央氣象署提供