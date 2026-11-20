今年入秋以來首波大陸冷氣團影響，今晨新北市石碇區13.6度低溫，其次低溫是新北市石門區13.8度，玉山風口零下2.8度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，偏乾的大陸冷氣團威力十足，各地都會感受到明顯的降溫。尤其是新竹以北及宜蘭，今天與明天連續兩天，整天氣溫都會維持在20度以下。

他說，北部與宜蘭今晚至明晨最冷，台北測站低溫下探13度左右，竹苗以北空曠平地仍有出現11度或以下低溫的機率。高雄昨天高溫還有27.9度，今天直接掉到22至23度。受晴朗夜間輻射冷卻影響，今晚至周日清晨，高雄有出現17.5度低溫的機率，西半部空曠地區早晚輻射冷卻會非常明顯。

周末可望天氣晴朗穩定 ‧ 賈新興表示，因為這波冷空氣水氣偏少，明天、周日，一直到下周一，全台天氣都非常晴朗穩定，只有明天花東及山區偶有零星飄雨，適合安排戶外踏青或洗曬衣物。不過，周末清晨與夜間依舊寒冷，白天陽光下北台灣回升為22至23度，下周一更回升到26度，日夜溫差高達10度以上。

不過，下周二至下周三，鋒面及東北季風再報到，賈新興表示，下周二受鋒面及偏強東北季風影響轉濕。下周三水氣範圍擴大，各地都有局部短暫雨的機率，轉為陰雨濕涼天氣。下周末預計再迎另一波偏強東北季風影響；此外長期資料顯示，12月份桃園以北及宜蘭降雨呈現偏多趨勢，迎風面地區民眾要提早做好防潮準備。未來兩天早晚低溫探底，家中有年長者、小朋友或心血管慢性疾病的民眾，務必加強頭頸與四肢保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。