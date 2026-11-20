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冷氣團籠罩至周日清晨…玉山零下2.8度 粉專指這些高山有機會短暫降雪
今年入冬首波冷氣團影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計一路籠罩到周日清晨，務必做好保暖工作。另外，大陸冷氣團本體抵達，也代表進入水氣慢慢減少的過程。愈靠近周末，台灣上空愈乾，愈是晴朗。
今天玉山風口已出現零下2.8度低溫，南湖圈谷也只有零下0.3度、合歡山頂0.0度。至於高山降雪機率，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，孟加拉灣的熱帶氣旋「AKVAN」，部分中高層雲系正向東北方延伸，並隨著高空西風，跨越中南半島北部、華南一帶，一路向東輸送，最後來到台灣上空。預估今天這股中高層水氣將通過台灣上空，加上高山氣溫已經降得夠低，中北部海拔3000公尺以上的高山有機會出現短暫降雪。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次中低層大氣相當乾燥，即使中高層有雲系通過，陽光仍有機會透過雲層露臉，平地降雨機會很低，大致以多雲為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於今天就只剩中高層還有水氣，所以只有海拔夠高的高山，才會有顯著雨或雪的可能，平地則是多雲為主。到了明天，就是完全的乾冷空氣控制了，預計全台放晴，而且濕度預期會掉到50%上下，偏乾燥的狀況下，反而要做好保濕、小心靜電。同時也要提醒，日夜溫差會非常的大，白天舒適，晚上寒冷，很容易感冒，多多留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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