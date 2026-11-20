受入秋以來首波大陸冷氣團影響，今晨新北市石碇區出現13.6度低溫，其次低溫是新北市石門區13.8度、雲林縣古坑鄉14.5度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天中部以北及花蓮以北地區天氣偏冷，白天高溫僅15至19度，南部及台東地區高溫也下降到20至22度之間。

他說，低溫整天都冷，且愈晚愈冷。中部以北及花蓮以北地區低溫降至13至15度，沿海空曠及近山區域還會再下降個1至2度，其它地區低溫約在16至18度，留意溫度變化，並做好保暖工作。

至於降雨方面，他表示，由於整體環境水氣減少，北部地區降雨趨緩，大致轉為多雲的天氣。而東半部地區、恆春半島及西半部山區，仍有局部零星短暫雨的可能。這波強冷空氣的山區降雪，就剩今天白天是最後機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。