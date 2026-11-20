天氣明顯轉冷，今晨新北市石碇區出現13.6度低溫，其次低溫是新北市石門區13.8度、雲林縣古坑鄉14.5度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鬆散的中高雲從華南移出，清晨山區及東半部有零星飄雨。玉山、南湖圈谷已在零下，各地區平地最低氣溫約在14至16度。

他說，東北季風影響，今天平地大致轉乾，天氣好轉，山區偶有零星飄雨的機率。白天北台偏涼，南舒適，早晚冷，要添加衣物。明晨因輻射冷卻加成，平地的最低氣溫將會降至11度左右，但台北測站是否因此而觸及大陸冷氣團定義，則在模擬的不確定範圍，需再觀察。今天北部11至20度、中部12至24度、南部13至27度、東部12至24度。

吳德榮表示，明天白天起至下周一，東北季風逐日減弱，連3天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有輻射冷卻帶來低溫。下周二至下周四另一鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度比前波稍弱，但仍帶來明顯的天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。