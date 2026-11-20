「現在醫師可能只會用達文西手術，但偏鄉不可能有達文西。」林口長庚醫院院長陳建宗指出，部分國家偏鄉居民就醫，得跋山涉水3小時才能抵達醫院，傷患恐在途中喪命。長庚昨起舉辦3天國際手術訓練，重拾30年前傳統開腹、縫線止血等技術，協助來自8國、15名年輕外科醫師提升緊急救命能力。

長庚舉辦「手術韌性發展計畫：偏遠與嚴苛環境手術訓練課程」，是全國第一個加強外科醫療韌性的醫院；該課程訓練醫師在缺乏先進設備下的手術能力。

陳建宗說，台灣愈來愈多醫師習慣使用達文西手術、電燒等器械，但在東南亞偏鄉、離島或戰亂地區，根本沒有這些設備，過去他曾赴東馬考察，發現當地居民前往城市就醫，可能耗費3小時，若發生嚴重出血、骨折或孕婦緊急生產，恐來不及送醫。

以前外科醫師沒有電燒設備，須以器械夾住出血點，再用縫線綁紮止血，但隨著醫療科技進步，這些基本技巧逐漸被忽略，在資源匱乏時反而成為救命關鍵。

此次訓練課程邀請馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨、尼泊爾、約旦、聖露西亞及聖克里斯多福及尼維斯等8國、15名年輕外科醫師參與訓練，並與新加坡新保醫療集團10名專家合作，課程涵蓋11個專科。

訓練包括外傷止血、骨折固定、緊急婦產科處置及兒科急救，透過活體動物、擬真教具及大體老師實作。陳建宗表示，盼學員返國後培訓當地醫師，也讓台灣借鏡，未來面對重大天災、醫院斷電或設備失效時，仍能運用傳統器械救命。