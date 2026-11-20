失智症照顧是一場漫長的挑戰，真正讓家屬感到無助的，往往是回到家後接踵而來的生活難題。半夜不睡覺、拒絕吃飯、情緒躁動、突然大聲叫喊，照顧者該如何應對？台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，許多照顧問題沒有單一標準答案，但過來人累積的實務經驗，能為新手照顧者提供參考。若能透過人工智慧（AI）整合專業醫療知識與照顧「學長姐」的經驗，將有機會成為診間之外的重要支持力量。

學長姐經驗 讓照顧者減少摸索

陳亮恭表示，醫師在門診中能提供疾病診斷、治療與照護建議，但常受限於看診時間，難以逐一解答家屬在日常生活中遇到的問題。尤其失智症者可能出現日夜顛倒、拒絕進食，以及躁動、夜間大聲叫喊等精神行為症狀，這些生活的難題，往往成為照顧者沉重的負擔。

雖然每個家庭的照顧情境不同，但當大量照顧經驗被蒐集、整理與分析後，便會發現許多問題具有高度共通性。陳亮恭指出，醫師在臨床上也經常參考過去病人的處理經驗，提供其他家屬作為嘗試的方向。若能系統性整理學長姐的實務經驗，不僅能讓新手照顧者減少摸索，也能成為醫護人員提供照護建議時的輔助參考。

衛教+案例 補診間外支持缺口

隨著生成式AI日益普及，許多人遇到問題時，習慣直接詢問ChatGPT等工具。陳亮恭認為，專為失智症照顧設計的AI服務，關鍵不只是提供正確知識，更在於能否理解照顧者的真實需求。

相較於通用型AI提供廣泛的知識性回答，若能進一步整合專業衛教資訊與照顧者的實務經驗，便有機會提供更貼近日常情境的建議。如當家屬詢問「失智症者晚上一直不睡覺怎麼辦？」AI除了提供衛教資訊，也能參考過往照顧者的處理方式，提出可供嘗試的照顧技巧。

陳亮恭指出，經過大量資料整合後，AI提供的建議可能更趨於通用與穩定，雖然不一定能保留每個家庭的獨特經驗，但仍具有實務參考價值。

AI即時支持 不能取代專業醫療

失智照顧沒有固定的上下班時間，家屬可能在深夜因患者躁動而無法入睡，也可能因長期照顧壓力感到焦慮、孤立無援。陳亮恭認為，AI的價值除了提供照顧建議，也在於能即時回應需求，成為照顧者抒發情緒、尋求支持的輔助管道。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭。聯合報系資料照

不過，陳亮恭提醒，生成式AI仍可能產生錯誤或不符合實際情境的回答，必須建立清楚的安全界線。尤其涉及醫療診斷、治療決策或重大健康問題，仍須尋求專業醫師協助。

陳亮恭強調，AI並非取代醫師或專業照顧服務，而是補足既有照護體系難以全面涵蓋的日常需求。透過專業醫療知識、學長姐實務經驗與AI技術的結合，讓照顧者在診間之外，也能找到可以參考的答案與情緒支持，不必獨自面對每一道照顧難題。

在國立政治大學新聞系校友魏明光先生成立的「魏明光新聞獎」支持下，聯合報健康事業部持續推動失智預防與照顧創新，透過「失智．時空記憶的旅人」平台整合專業衛教知識、照顧學長姐經驗與AI諮詢服務，協助家屬面對日常照顧難題，提供即時支持，讓照顧不必從零摸索。

點按立即詢問「學長姐」照顧經驗