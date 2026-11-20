近年AI產品如雨後春筍般出現，不僅能聊天撫慰心靈，還能幫你作畫、寫文章、修照片、改履歷等，就連當紅的短影音，AI也是無孔不入，隨手就能用手機觀看五花八門的AI短劇。

AI短劇有視覺特效、華麗的配音外，劇情、人物、場景都超脫現實，情節緊湊，迅速抓住觀眾注意力。家中長輩也深深著迷，家母情況最為嚴重，退休後賦閒在家，從早到晚都觀看手機短劇，長時間緊盯螢幕，出現眼睛乾澀、注意力不集中等症狀，我才意識到家母中了AI短劇的毒。

為改善家母追AI短劇成癮問題，我想起小時候父母會要求我們「要寫完功課，才能打開電腦玩遊戲」，我依樣畫葫蘆，直接幫家母報名救國團的繪畫課，一方面轉移他的生活重心，另一方面要求他「畫完一幅畫後，才能看手機」。

養成習慣可說是舉步維艱，但重點是慢慢養成，從最初看劇7小時，每天縮短幾分鐘，到每天只花1小時觀看，幸運的是家母也有意識到自己的轉變，看短劇的時間變成了繪畫創作，除培養耐心及發掘興趣外，更多的是不再依賴AI短劇找到心靈的寄託。

之後家母不再長時間觀看AI短劇，反而花更多時間培養繪畫的興趣，如果你家中長輩有AI短劇成癮，不妨試試探索他的興趣，轉移他的注意力，也許能慢慢戒掉AI成癮。