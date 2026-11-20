二○二六「ESG for Culture影響力獎」日前頒獎，聯合數位文創憑藉長期投入台灣劇場內容投資與市場發展，榮獲「文化策略投資獎」。

聯合數位文創深耕國內表演藝術產業，推動「劇場內容投資與市場發展計畫」，投資作品涵蓋原創音樂劇、舞台劇、親子劇及IP改編等多元類型，一一四年度共支持八檔劇場作品，歷年累計投資金額逾二億元。

除了提供資金，聯合數位文創亦整合udn售票網、聯合報系媒體曝光及品牌會員經營等資源，從宣傳推廣、售票通路到市場拓展，協助劇團降低創作初期風險、擴大作品觸及觀眾族群，讓資金投資進一步轉化為實際的市場支持。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，文化內容產業的永續發展，有賴企業與創作者建立長期且穩定的合作關係。此次獲獎不僅是對過往投入成果的肯定，也代表企業資源與文化創作跨域結合的正向價值。

李彥甫表示，未來將持續深化與劇團及文化內容業者的合作，透過資金投資、媒體宣傳、通路整合及商業資源串聯，支持更多優質表演藝術作品，協助台灣劇場產業拓展市場、提升營運韌性，共同打造更具規模與永續發展潛力的文化產業生態系。