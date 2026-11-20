「升溫一點五度是人民的紅線！」聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）表定今落幕，締約國昨針對最終協定協商，第二版草案正式釋出，較第一版大幅瘦身，爭議最大的化石燃料從文本中消失，「35 by 35」電氣化目標力道也轉弱。

場外環團則發起激烈抗議，要求各國加強行動，承諾脫離化石燃料，並確保電氣化使用綠能。同一時間，化石燃料團體穿梭會場遊說，與產油國一同維護既得利益，與環團抗議形成強烈對比。

各國部長前晚熬夜開會，針對峰會協定展開談判，在昨台灣晚間終於釋出第二版草案。篇幅砍半、從第一版的十八頁縮減至九頁；爭議最大的化石燃料、貿易措施期限、調適資金金額都被拿掉，只留下較無爭議的「具體解方」與程序安排；「35 by 35」電氣化目標雖還在，但從「呼籲各國貢獻」降為「呼籲全球合作」，「潔淨電氣化」字眼也被刪除。按慣例，峰會常因協商未果而加班至周末，上次準時結束是二○○三年。最終協定何時能出爐、內容是否再修改，都還有變數。

針對最敏感的「逐步淘汰化石燃料」談判，德國與十幾個國家在峰會共同呼籲盡快脫離石油、天然氣和燃煤，德國環境部長施奈德要求制定脫離化石燃料的具體實施步驟，並確立全球電氣化目標。西班牙、丹麥、葡萄牙等國宣布將提交脫離化石燃料路線圖，試圖為峰會協定寫入相關內容提供助力。國際氣候行動組織「350.org」昨在談判場外演出行動劇，並帶著數十人前往談判主席國澳洲的國家館遞上請願書，但沒有談判代表收下請願。該組織斐濟成員芬頓沉痛指出，斐濟前天剛宣布進入災難狀態，以應對「超級聖嬰」帶來的乾旱，化石燃料時代必須終結。

相對地，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）則為繼續使用化石燃料公開辯護，記者直擊，在一場小組談判會議中，一名沙國代表發言時，遭到其他締約國代表報以噓聲抗議，凸顯談判桌上的政治角力。

而在千里之外的ＡＰＥＣ會議，美中俄元首發布四點和平宣言，包括計畫增加精煉石油產品的生產及供應，重申能源穩定流動的重要性，這也與氣候峰會主張背道而馳。

此外，《巴黎協定》後的第二次「全球盤點」於本屆峰會正式啟動，將檢視各國的自訂計畫能否落實減少排放。「全球盤點」每五年進行一次，預計二○二八年完成。峰會也提出《全球屋頂太陽能宣言》，這項自願性質的倡議，主張在二○三○年，將安裝屋頂太陽能板的家戶數，從目前一點五億戶，倍增至三億戶。