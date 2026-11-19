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這張椅子是藝術品 藝博會與傢飾策略聯盟
「這張椅子是CEO的心頭愛，它擺在辦公室就是件藝術品。」展覽人員介紹著。
不是只有好看，它有功能的，展覽人員說，椅背用來掛西裝外套，椅墊拉起來可以掛褲子，座墊底下有個空間，可以放些小東西。
不只椅子是藝術品，連家電也很藝術，家飾也很精緻。
策展人邱議慧說：「ART into the life是2026台北新藝術博覽會《居然．藝境》的主題。」這次與IW傢飾策略合作，在松山文創園區4號倉庫，我們讓畫住進六個家。
IW傢飾總編輯暨藝術指導陳宗瑩表示，這次跨界合作，正是希望藝術與居家設計不再各自獨立，讓美感不只停留在觀看，更成為生活的一部分。
走進4號倉庫，眼睛很忙，走得很慢，不自覺地會不斷拍照。
展場在松山文創園區，19日開展，展到22日禮拜天。包括2、3、4號倉庫，這次集結28國、149位藝術家的1,200件作品。
走進3號倉，藝術家劉漢文正在向藏家解說創作理念，而展牆上空了一塊，顯然展板上的作品剛被收藏。「遇見藝術家」也是展場的特色，會遇見很多藝術家。
展場中還玩起曲水流觴，可以品茶。走累了，可以坐下喝杯咖啡，展場安排不少座位。
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