中華郵政攜手寶可夢推郵票及7款集郵商品，並保留20%於明天世界郵展現場銷售。中華郵政原規畫發放寶可夢商品全套號碼牌1200張、寶可夢零星品相及2張郵票小全張號碼牌共500張，早上11時開放，每人限領1張，今天再宣布，早上10點30分依排隊順序蓋手章及點計人數，有蓋手章才能11時起領號碼牌進場購買。

中華郵政歷經2年多洽談，成功取得寶可夢IP合作授權，首度推出寶可夢集郵及周邊商品。中華郵政將6成數量釋出於11月4日開放i郵購預購，不到2小時預購額度就全數售罄；另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場，於11月20日至25日活動期間，於台北世界貿易中心展覽一館B、C區銷售。

由於先前開放寶可夢周邊商品於i郵購預購後，不僅2小時內預購額度就售罄，不少黃牛還加價數倍轉賣。為此，中華郵政明天郵展現場將祭出限購措施。

中華郵政指出，明天上午11時發放號碼牌，其中，購買寶可夢商品大全套（限購1組）號碼牌，將發放1200張，而購買寶可夢零星品項商品（商品每人每款限購1個）及2張郵票小全張號碼牌，共將發放500張。

除了發放號碼牌外，中華郵政今宣布，明天上午10時30分將依照排隊順序蓋手章及點計人數。

中華郵政副總經理蔡文慶表示，這是首次採取蓋手章方式，在蓋手章計算人數時，將依號碼牌發放數量，蓋到500個人或1200人時，就會提醒後面民眾停止排隊，有蓋章的民眾才會發號碼牌，憑號碼牌購買商品；領取號碼牌後，工作人員也會將手章擦除，避免民眾重複領取號碼牌。

蔡文慶指出，蓋章及發送號碼牌主要目的是要依商品數量控管排隊民眾人數，避免有排隊民眾，因商品售罄無法買得商品；此外，現場使用手章樣式也經過特別設計、不會公開，以避免仿製。