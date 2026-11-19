鳳凰旅遊今天發布聲明表示，16日遭駭客攻擊，並發生部分個人資料外洩事件，目前已啟動資安應變機制，經查尚未發現旅客信用卡卡號等敏感資訊有遭外洩。

繼日前易遊網因遭駭導致69萬人個資外洩，鳳凰旅遊今天亦在臉書發布聲明表示，16日發現資訊系統遭受網路駭客惡意攻擊，並發生部分個人資料外洩事件，對此，鳳凰旅遊高度重視，已立即啟動資安應變機制，並持續進行系統清查及安全防護強化作業。

鳳凰旅遊指出，目前發現不法人士冒用鳳凰旅遊名義，透過電子郵件及假冒的LINE帳號，以「訂單錯誤」、「重複訂單」等不實理由，誘導旅客提供個人金融資訊，藉此進行詐騙。

鳳凰旅遊表示，依現階段調查結果，部分訂單資料疑似遭未經授權存取，可能涉及部分旅客姓名、聯絡電話、電子郵件信箱、聯絡地址及行程內容等個人資料，截至目前，尚未發現旅客的信用卡卡號、信用卡有效期限、信用卡安全碼、護照號碼及身分證字號等敏感資訊有遭未經授權存取或外洩情形。

鳳凰旅遊說，發現資安事件後，立即啟動內部資訊安全應變機制，並採取相關防護措施，目前已向主管機關通報及警方備案，同時委請外部專業資安團隊協助進行系統檢測、入侵軌跡分析及安全防護強化作業，以降低後續風險，維護旅客資料安全。

此外，鳳凰旅遊強調，各項營運及出團作業均正常進行，相關各項旅遊服務也持續提供，將持續配合警方及主管機關調查，並依調查進度適時公布相關資訊，同時持續強化資訊安全管理及個人資料保護措施，以維護旅客權益。

鳳凰旅遊提醒民眾，請留意假冒鳳凰旅遊客服、承辦業務或銀行人員的來電與訊息，即使對方能說出姓名、團名或出發日期，也請勿僅憑這些資訊相信對方身分。

鳳凰旅遊指出，若有人以「定期扣款」、「重複扣款」、「重複報名」為由聯繫，請勿提供金融資料或驗證碼；請勿點選不明連結或依指示轉帳；請勿加入可疑 LINE帳號。

鳳凰旅遊指出，若旅客接獲可疑來電，請先掛斷；若收到可疑訊息，請勿直接回覆或撥打訊息內提供的號碼。

鳳凰旅遊表示，這次個人資料外洩事件造成旅客不安、困擾與擔憂，再次致上誠摯的歉意。