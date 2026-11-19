中華郵政攜手寶可夢推郵票及7款集郵商品，並保留20%於明天世界郵展現場銷售。中華郵政原規畫發放寶可夢商品全套號碼牌1200張、寶可夢零星品相及2張郵票小全張號碼牌共500張，早上11時開放，每人限領1張，今天再宣布，早上10點30分依排隊順序蓋手章及點計人數，有蓋手章才能11時起領號碼牌進場購買。

2026-11-19 20:14