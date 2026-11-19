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返鄉投票衝一波！高鐵推「紅眼班次」、還有128元青年返鄉遊覽車
年底大選、公民投票下周六11月28日登場，台灣高鐵首度「紅眼班次」延後到28日凌晨1時55分收班，預計28日凌晨1時10分抵達台中；台灣青年民主協會推出28條「這一票，回家」2026青年民主返鄉列車，針對18至35歲青年募資，讓青年以128元即可搭乘遊覽車專車返鄉投票。
台灣高鐵表示，為讓選民投下神聖選票，創2007年通車19年以來，高鐵首度紅眼班次延後到28日凌晨1時55分收班，台中部分，投票前一天27日晚間，1579次南港發車11時55分，凌晨1時10分抵達台中。
台灣高鐵說明，配合投票日，含紅眼班次已賣出約31.2萬張車票，而為因應自由座人潮，投票前一天27日晚間，及28日上午規畫20班全車自由座列車，呼籲旅客改利用28日上午搭乘，仍可趕在投票截止前投下神聖一票。
由台灣青年思潮協會、台灣一滴優教育協會、台灣大學學生會、台灣大學研究生協會等單位組成的台灣青年民主協會，因應投票日推出28條「返鄉列車」遊覽車路線，27日下午3時30分、晚間6時，及28日上午7時30分，從北、中、南多處台鐵車站出發，票價128元。詳情請上網https://www.flyingv.cc/projects/37638查詢。
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