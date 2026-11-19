中華民國旅遊品質保障協會今天公布116年第一季（1至3月）團費價格，國人最愛前往旅遊的日本，今年團費調漲約新台幣3000元，但考量明年第一季非傳統旺季，預估除農曆春節期間，團費可較今年第四季便宜8至10％。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行「116年1至3月各線旅行團合理參考價格」記者會，公布明年首季的合理團費價格。

品保協會表示，國人前往日本旅遊的人數不斷成長，今年可接近800萬人次，相較去年676萬人次，成長約17％、120萬人次。

品保協會分析，今年7月1日起日本離境稅調漲2000日圓，9月1日起台灣機場稅調漲新台幣250元，燃油附加稅也受到中東戰爭影響調漲近新台幣2000元，日本國內住房稅也略調高，加上近期台幣對日圓已貶了約4％，旅行成本上較去年同期增加約新台幣3000元。另外，日本11月1日起實施的退稅新制，國外旅客也尚在適應中。

但航空公司增加往日本的班機，包含華航的釧路包機、長榮的旭川加班機等，大幅增加日本航線機位供給，進一步帶動機票價格下修，降低旅遊成本。

品保協會指出，盡管今年1至3月稅金與匯率成本增加新台幣3000多元，但航空公司機位充裕、票價下修，因此預估明年第一季的團費將與今年同期持平；但與今年第四季（10至12月）相比，明年1至3月並非日本國內旅遊的旺季，除了農曆年期間外，團費可較便宜約8至12％。

韓國部分，品保協會表示，預期明年韓國旅遊市場仍維持穩定需求，明年1至3月整體團費與今年1至3月相比，有3%至7%的上漲空間；馬新泰菲印部分，品保協會說，受到航空燃油稅增加影響，明年1至3月團費與今年同期相比，漲幅約3%至5%。