中華郵政攜手寶可夢推郵票及7款集郵商品，並保留20%於明天世界郵展現場銷售。中華郵政今天說，明天上午10時30分依排隊順序蓋手章及點計人數，有蓋手章才能11時起領號碼牌進場購買。

中華郵政首次取得日本株式會社寶可夢授權，20日將發行「寶可夢郵票小全張」，日前在i集郵開放預購7款寶可夢集郵商品，包括摺疊推車、存錢筒、郵差包，不到2小時預購額度即銷售一空，不少民眾向隅。

不過，想要購買寶可夢郵票和集郵商品的民眾還有機會，台北2026世界郵展明天起至25日在台北世界貿易中心一館登場，中華郵政先前已規劃保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售。

由於先前開放寶可夢集郵商品預購後，不少黃牛加價數倍轉賣，中華郵政在明天郵展現場也將祭出限購措施，並將在明天上午11時發放號碼牌，其中，購買寶可夢商品大全套（限購1組）號碼牌，將發放1200張，而購買寶可夢零星品項商品（商品每人每款限購1個）及2張郵票小全張號碼牌，共將發放500張。

除了發放號碼牌外，中華郵政還規劃在明天上午10時30分先依排隊順序蓋手章及點計人數。

中華郵政副總經理蔡文慶對中央社記者表示，這是首次採取蓋手章方式，在蓋手章計算人數時，將依號碼牌發放數量，蓋到500個人或1200人時，就會提醒後面民眾停止排隊，有蓋章的民眾才會發號碼牌，憑號碼牌購買商品，在領取號碼牌後，工作人員也會將手章擦除，避免民眾重複領取號碼牌。

蔡文慶指出，蓋章及發送號碼牌主要目的在依商品數量控管排隊民眾人數，避免有排隊民眾，因商品售罄無法買得商品；此外，現場使用手章樣式也經過特別設計、不會公開，以避免仿製。