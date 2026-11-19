電子煙外型新潮、口味多變，卻可能成為青少年染上菸癮的陷阱。根據國健署114年青少年吸菸行為調查，國中及高中職學生電子煙使用率分別為2.1%及5.1%，推估全台至少4萬名青少年使用電子煙。董氏基金會警告，菸商利用「加味菸品、魅惑行銷、欺騙包裝」三大手法吸引年輕族群，呼籲青少年認清尼古丁成癮風險，拒絕所有菸品。

董氏基金會與台北市衛生局攜手，在台北市立成淵高中舉辦菸害防制宣導活動，邀集約500名高二師生共同參與，並播放由新生代演員李紫嫣擔任宣導義工錄製的短片「拒絕所有菸品，從看懂菸商伎倆開始」，透過貼近青少年的語言，揭露新興菸品危害及菸商行銷手法。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，青少年大腦仍處於發育階段，約持續發展至25歲，尼古丁可能干擾大腦發育，影響注意力、學習能力、情緒調節及衝動控制。尤其越早接觸尼古丁，越容易產生依賴，對身心健康造成長期影響。

林清麗表示，世界衛生組織（WHO）多次警告，菸草公司透過產品設計及行銷策略吸引年輕消費者。首先是「加味菸品」，利用水果、糖果及薄荷等口味掩蓋刺激性，降低青少年戒心。其次是「魅惑行銷」，藉由社群媒體、影視及流行文化，營造吸菸時尚、有個性的形象。第三是「欺騙包裝」，將電子煙設計成文具、玩具或電子產品，模糊菸品與一般商品的界線。

林清麗強調，電子煙排放的並非單純水蒸氣，而是可能含有尼古丁、重金屬及其他有害物質的氣溶膠，不僅使用者面臨健康風險，周遭民眾也可能暴露於二手氣溶膠。且許多電子煙產品含有成癮物質，部分違法產品更被驗出依托咪酯等毒品成分。

針對電子煙氾濫問題，林清麗指出，立法院正推動「菸害防制法」修法，加重電子煙相關違法行為罰責，包括將持有電子煙納入處罰範圍。為鼓勵民眾主動交出電子煙，全台衛生局及衛生所等公務機關已設置432處專用回收桶，採取不記名、安全集中回收方式，呼籲民眾及早「繳械」，避免持續使用及隨意丟棄。

成淵高中校長劉葳蕤表示，青少年容易受到社群媒體、同儕及流行文化影響，學校應及早建立學生辨識菸品行銷陷阱的能力，避免因好奇而接觸尼古丁。參與活動的學生表示，過去不知道電子煙煙霧含有多種化學物質，未來若發現朋友使用電子煙，會勸導對方停止使用並主動回收。

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