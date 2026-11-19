明、後2天受到大陸冷氣團影響，全台降溫有感，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六清晨為這波冷空氣最低溫的時候，局部低溫下探到10至13度，周日白天氣溫略回升，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍冷，日夜溫差大，下周一短暫回暖後，下周二又有東北季風增強，氣溫略降低。

黃恩鴻說，明、後天均受到大陸冷氣團影響，明天中層水氣仍偏多，東半部、西半部山區有局部短暫降雨，中南部平地也有零星飄雨機率，北部迎風面反而水氣減少，轉為多雲的天氣；周六（21日）白天轉乾，各地為晴到多雲的天氣，降雨少，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

周日、下周一（22、23日）為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨；下周二（24日）鋒面通過，隨後東北季風增強，北部、東半部局部有短暫陣雨，中部、南部山區有零星短暫陣雨。

下周三、下周四（25、26日）受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮局部有短暫降雨，台東、恆春半島、中南部山區有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫15至17度，南部、台東約19、20度；白天中部以北、宜蘭、花蓮高溫16至18度，南部、台東約21、22度。

周六清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫13至15度，南部、台東16至18度，沿海空曠地區或近山區低溫下探10至13度；周日清晨受到輻射冷卻影響，感受仍冷，白天太陽露面後才回溫，下周一感受會更加溫暖；下周二再受到東北季風影響，氣溫略降，低溫約17、18度。

另外，黃恩鴻也提及，今晚至明天，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。